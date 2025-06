59. Praznik češenj bo 7. in 8. junija napolnil Dobrovo (Brda, Slovenija) – glavno prizorišče praznovanja briške dediščine, veselja in seveda sladkih, sočnih češenj. Letos pa prvič stopamo tudi čez mejo – prazničnemu dogajanju se v nedeljo pridružuje še sosednji Števerjan.

Vabljeni na vikend, prežet z glasbo, druženjem, lokalnimi dobrotami in čezmejno povezanostjo – v ritmu poletja in briških gričev! Prepustite se ljubezni briške narave, začutite njeno srčnost in objemite toplino Brik in Bricev. Čaka vas pester program: stojnice z domačimi izdelki, kulinarična doživetja, kulturni in otroški živžav, sproščeni trenutki – in seveda, veliko, veliko, veliko češenj...

Brezmejno – v ritmu češenj!