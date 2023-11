Ali zakonodaja manjšine varuje ali ščiti

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Spoštovani, v naši organizaciji nas je zmotil naslov publikacije Predpisi o varstvu Slovencev v Italiji. Vseskozi je namreč beseda tekla o Zaščitnem zakonu in zaščitni zakonodaji! Naenkrat pa dobimo varstvo, kar zveni v naši interpretaciji manj zavezujoče za pristojne organe kot zaščita. Ali lahko pojasnite, če zgrešimo mi.

Dilema je delno nastala zaradi jezikovne tradicije slovenske skupnosti v Italiji, vendar je rešitev v omenjeni izdaji strokovno nedvomno utemeljena. Ker gre za uradni prevod temeljnih pravnih predpisov v uvodu preberemo, da se je pristojna institucija (Centralni urad za slovenski jezik) držala vseh strokovnih zahtev in natančno preverila terminološki del prevodov tudi s posvetom s področnimi pravniki. Vaše dileme pa nikakor ne nameravamo odpraviti z argumentom moči izdajatelja.

Najprej si oglejmo povezavo z italijanščino. V klasičnih slovarjih ali tudi sodobnejših jezikovnih spletnih virih boste za italijanski leksem »tutela« pri njegovem terminološkem delu ugotovili, da ga odvisno od predmetnosti in področja v slovenščino prevajamo kakor varstvo IN zaščito. Za en italijanski leksem torej po smislu izbiramo med dvema slovenskima. V naslednjem koraku preverimo, ali in kako se v slovenskih strokah razlikujeta zaščita in varstvo. Preverjanje v zanesljivih virih (npr. Korpus akademske slovenščine) ter slovenski in mednarodni zakonodaji (portal pisrs.si, Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin Sveta Evrope) vam bo postreglo s pogosto terminološko zvezo (pravno) varstvo pravic. Te pravice so lahko različne, terminološka zveza pa nakazuje na pomen neke celostne strategije varstva. Po drugi strani je besedna družina ščit- (zaščititi, zaščita, ščitenje) pogostejša v kolokacijah, ki imajo običajno pomen povsem fizične zaščite nečesa ali nekoga ogroženega, kot lahko razberete iz spodnjih kolokacij.