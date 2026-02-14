Beseda sveti v imenih ulic in trgov

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Ali naslednji primer tržaškega trga po slovenskem pravopisu zapisujemo z veliko ali malo začetnico? In sicer: trg sv. Jakoba ali trg Sv. Jakoba ali Trg sv. Jakoba? Zanima me predvsem razlaga, zakaj je katera varianta utemeljena in zakaj ne.

Pri zapisu delov urbanih središč ima trenutno še veljavni Slovenski pravopis (Pravila 2001, 61. člen: zemljepisna imena, kamor uvrščamo tudi imena delov krajev, ulic, trgov, cest) kar nedvoumna pravila in ta so zavezujoča tudi pri zapisu poslovenjenih imen ulic s priznanega dvojezičnega območja v Furlaniji - Julijski krajini. Pišemo jih z veliko začetnico, z izjemo neprvih občnih sestavin.

Ta imena izvorno resda večinoma niso dvojezična, vendar določena, izrazito pomembna za slovensko skupnost, poznajo slovensko različico, pri drugih pa občne sestavine prevajamo. Ob teh prevodih se nam porajajo številna vprašanja, kot je Milanska ulica ali Ulica Milano? Naj bo v ospredju argument slovenjenja ali lahko uberemo bolj praktično izbiro in denimo na vabilih zaradi prepoznavnosti zemljepisne enote prevedemo samo občno sestavino, torej via > ulica? Trenutno o tem ni občega konsenza, vendar bomo z novimi pravopisnimi priročniki (Pravopis 8.0 in e-Pravopis) morda dobili tudi natančnejša napotila za rabo v različnih položajih. Natančno zapis teh imen opredeljujejo tudi Priporočila za poimenovanje/preimenovanje ulic in naselij Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Republike Slovenije. Ta so sicer usklajena s slovensko zakonodajo, vendar so pomemben vir napotil tudi pri prevajanju delov naselij, ulic, trgov, cest. Morda pridejo prav tudi odločevalcem, ki jih seveda pravopis obvezuje pri javni, predvsem pa pri uradni rabi teh imen tudi v dvojezičnem okolju.

Za konec pa še konkretneje k vašemu vprašanju. Prilastek sveti v svetniških imenih pišemo z malo začetnico, saj ne gre za lastnoimensko sestavino, torej bomo zapisali sveti/sv. Jakob. Svetnik je dal ime tudi številnim četrtim, tako bomo ime tržaške četrti Sveti Jakob zapisali z veliko začetnico (tržaške pa z malo, ker ni del imena). Sveti je namreč tu prva sestavina večbesednega imena in jo zato zapisujemo z veliko začetnico. Pri prevzemanju tujih imen ulic in trgov se načeloma držimo pravila, da občno sestavino, če je uradni del imena, prevajamo in jo zapišemo z veliko začetnico, vse preostale občne sestavine v imenu pa zapisujemo z malo. V takem primeru bo torej ustrezen prevod poimenovanja trga naslednji: Trg svetega Jakoba / Trg sv. Jakoba. Trg je občno ime, vendar je prva sestavina imena, torej bo z veliko začetnico; poimenovan je po svetem Jakobu, v tej zvezi pa beseda sveti nastopa kot občno ime in je zato v tem primeru zapisan z malo začetnico.