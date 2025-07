Bi šli naredit en toč v morje

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Dober dan,

zanima me, kako bi lahko v slovenščini rekli, da »gremo naredit en toč v morje«. Ne tako na splošno, npr. »gremo na morje« – zanima me prav prevod besede »toč« v slovenščino.

Besedo toč bomo težko prevedli v slovenščino – prvič zato, ker je že v slovenščini (narečni, a vendarle: saj je tudi narečje del velike družine, ki ji pravimo slovenski jezikovni kontinuum), drugič pa zato, ker pri prevajanju nikoli ne prevajamo posameznih besed, ampak pomenske enote, torej pojme.

Komplicirano? Pojdimo po vrsti!

Beseda toč je narečna, kar pomeni, da je njena raba hkrati lokalna in neformalna: uporabljamo jo na primer v pogovoru s prijateljicami, s sosedi ali z družinskimi člani, ko jih želimo povabiti na morje, hkrati pa jih obvestiti, da na plaži ne bomo ves dan (ali noč). V standardni slovenščini besedo toč sicer poznamo, a ima povsem drugačen pomen (uporablja se v gimnastiki). Bližji našemu kratkemu izletu do plaže in skoku v morje je pomen tvorjenke vinotoč, a tudi v tem primeru še nismo zadeli bistva. Zato da si razložimo pomen narečne besede toč, se moramo najbrž sprehoditi do glagola (po)tunkati, ki po vsej verjetnosti izhaja iz nemškega glagola tunken. V tržaškem italijanskem narečju poznamo tudi glagol tociàr in samostalnik tòcio, in sicer prav v pomenu ‘potunkati (se)’, ‘pomočiti (se)’. V obeh tržaških narečjih, slovenskem in italijanskem, se torej uporabljata skoraj enaki besedi, s skoraj enakim pomenom in v skoraj enakih kontekstih (poleg pomena toč/tocio = ‘skok v morje’, ‘osvežitev v morju’ poznamo namreč tudi pomen toč/tocio = ‘omaka’, ‘pomaka’) – kar najbrž ni naključje.

Medtem ko je torej samostalnik toč očitno prišel tako k nam kot k našim someščanom po poteh bivšega cesarstva, pa je pomenska enota, torej besedna zveza narediti en toč značilen kalk iz italijanščine, v kateri se glagol fare večkrat uporablja kot frazni (npr. fare sport, fare le scale, fare colazione). Slovenska glagola delati in narediti nimata tega pomena oz. se ne uporabljata v takih besednih zvezah, zato bomo namesto delati šport rekli ukvarjati se s športom; namesto fare le scale = (hod)iti po stopnicah; namesto fare colazione = zajtrkovati.

Kako torej prevesti besedno zvezo narediti en toč? V zelo formalnih okoliščinah, ko moramo ali želimo uporabljati standardno, nelokalno slovenščino, bomo pač preprosto rekli, da gremo (malo, en skok, mimogrede) na morje. V neformalnih okoliščinah pa lahko vedno uporabimo narečje, zlasti še, ko se iz konteksta razume, za kaj gre. Če želimo torej prijatelje iz Ljubljane ali sorodnice iz Maribora povabiti, da se z nami osvežijo v morju, jim lahko brez oklevanja ponudimo, da skupaj naredimo en lep, dober, sproščujoč primorski toč!