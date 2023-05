Festival briške češnje po briških vaseh

Pet vasic je tokrat sklenilo verigo dogajanja, ki bo povezalo celotna Brda! Dobrovo, Medana, Kojsko, Gonjače in Kozana so prizorišča letošnjega poklona briški češnji. Vsaka vasica ima čisto svoj poseben čar, zgodbo in doživetje. Spoznajte dom kraljeve briške češnje. Iz vseh zornih kotov in razgledov! Etnološke iskrice iz tradicionalne povorke se torej letos umeščajo v sama jedra briških vasic.

LOKACIJE in PROGRAM (podroben program na www.brda.si)

Na vseh lokacijah bodo v soboto in nedeljo stojnice z lokalnimi produkti in izdelki, kulinarična doživetja, kulturni in otroški živ žav, likovni ex tempore, delavnice z lokalci, sproščenost trenutka in pa seveda velikooo češenj.