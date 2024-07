Ob pronicanju atlantskih tokov že nastajajo krajevne nevihte

Ob pronicanju nekoliko bolj svežih višinskih severozahodnih atlantskih tokov in visokih prizemnih temperaturah bo tudi danes občasno več nestanovitnosti. Prve krajevne nevihte so v FJK danes dopoldne nastajale zlasti v Karnijskih in Julijskih Alpah. V popoldanskih urah se bodo postopno širile proti ostalim predelom, najkasneje, proti večeru, nad južni nižinski pas in obalo. Ponekod se bodo lahko zavlekle v začetek noči. Med njimi bodo lahko tudi močnejše nevihte.

V popoldanskih urah bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihala bo šibka burja, ozračje se bo nato rahlo osvežilo.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Zlasti v popoldanskih urah se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Pihala bo šibka burja.

V četrtek in petek bo povečini pretežno jasno in rahlo manj vroče. Nekoliko bolj sveže bodo zlasti noči.