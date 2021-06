Imena koktajlov pišemo z veliko začetnico?

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

V tokratni jezikovni razglednici se bomo dotaknili kar dileme v prispevku številke Primorskega dnevnika, ki ga pravkar držite v rokah. Končno in zaznavno se je tudi naših koncev dotaknilo poletje, ko si skoraj vsi najraje privoščimo izbrane ohlajene napitke. Kultura pitja koktajlov prevzema vse bolj tudi Slovence ne glede na kraj njihovega prebivališča. Najljubši poletni napitek si seveda privoščite brez misli na jezikovna pravila in pravopisno nerganje, saj se tudi jezikoslovci predobro zavedamo, kako taka priporočila škodijo neokrnjenemu užitku, vsakdan pa nikakor ne prizanaša niti privilegirancem na evropski celini.

Ker vas je radovednost vendarle zanesla k tem vrsticam, je dobro, da pred hudo uro kakega slovničarja natresemo poudarek ali dva o zapisovanju imen priljubljenih koktejlov. Tisti med vami, ki ste se v zadnjih letih podajali čez mejo, dobro veste, da spritz Aperol ali Aperol spritz lahko naročite po vseh večjih mestih v RS. V italijanščini se ime tega koktajla piše z veliko. V slovenščini pa to ni lastno ime. Imena jedi in pijač seveda pišemo z malo začetnico, spritz je torej pravopisno na ravni jote in kave. Kako pa je z Aperolom in Schweppsom? Imena znamk, podjetij ali izdelkov sodijo v kategorijo lastnih imen, torej jih moramo pisati z veliko začetnico, enako kot Marjana, Peterlina ali Alpe. Aperol in Schwepps gotovo sodita sem, ker sta lastni imeni izdelka oziroma pijače, kot taka sta tudi registrirana. Če zdajle pogledamo še podoben primer, pri katerem bomo morda podvomili o veliki začetnici, bomo rekli, da slavna koktajla americano in negroni v običajni recepturi vsebujeta Campari. Campari v tem primeru pišemo z veliko, ker imamo v mislih ime izdelka, enako postopamo, ko imamo v mislih podjetje ali registrirano znamko, pod katero nedvomno sodi tudi Aperol.

Pred leti je med jezikoslovci precej prahu dvignilo vprašanje, ali naj bo (zdaj zavoljo pametnega nogometaša spet slavna) močno sladkana pijača Coca-Cola ali kokakola. Če imamo v mislih točno določeno pijačo točno določene registrirane znamke, potem je to, jasno, Coca-Cola, Pepsi, Cockta itd. Če pa želimo povedati, da nam vse tovrstne pijače niso všeč, bomo rekli, da ne pijemo kokakole (približno tako, kot v angleščini rečemo coke).

Koktejl ali koktajl, se boste morda na tem mestu vprašali najbolj natančni bralci. Koktejl je gotovo bolj ustaljena in nekoliko bolj sistemska oblika podomačevanja, vendar tudi koktajlov kar mrgoli v slovenskih besedilih, noben vir ali priročnik nam uporabe prav zares ne prepoveduje. Ali bo zelo narobe, če boste slovenski gostinci še naprej ponujali Spritz Aperol z veliko začetnico? Verjetno ne, saj se nam za pravopisne prekrške oddolžite z drugimi užitki.

Reklamne namene kotička strogo zanikamo, njegov edini cilj je bilo ozaveščanje in informiranje bralcev, da bo po tem morda kdo manj s prstom pokazal na neustrezen napis na tablah pred vhodi različnih lokalov. Namesto križanke pa lahko najbolj nadobudni preverite, kakšna je razlika med sodo, sodavico in gazirano vodo ter poiščete tudi njihove ustreznike v italijanščini.