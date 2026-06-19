Jezikovni pomagač Loris gleda pod površino

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V tokratnem jezikovnem kotičku ne bomo naslovili specifične jezikovne zadrege, temveč bomo pokukali v delavnico, kjer ravno zaključujemo nadgradnjo našega jezikovnega svetovalca Lorisa. Na portal Jezik na klik namreč zelo kmalu prihaja različica 1.2, ki prinaša številne novosti in izboljšave, predvsem pod pokrovom motorja.

Prva in za uporabnike najpomembnejša novost je nova zbirka izrazov in besednih zvez, predvsem takih, ki nastanejo zaradi tesnega sobivanja slovenščine in italijanščine. Pri tem ne gre za očitne jezikovne pojave, za katere bi lahko takoj vedeli, da so nastali zaradi vplivov italijanščine; pogosto so ti izrazi povsem neopazni in na pogled celo uglajeni: pridejo v slovensko poved, lepo pozdravijo in se delajo, da so v jeziku že od nekdaj. Ravno v takih primerih nam prav pride jezikovni pomagač, kakršen je Loris, saj se ta ne ozira zgolj na to, ali je določena beseda napisana pravilno, temveč opozarja tudi na to, da je morda beseda rabljena neustrezno. Tako bo opozarjal tudi na primere, kot so denimo samozadosten, ko v resnici mislimo samostojen; na štiri roke, kadar mislimo skupaj ali v sodelovanju, log (logo, logotip) ali registrirati (v smislu snemati). Prav tako pa bo seveda prepoznal besede, ki so nestandardne že v izhodišču, denimo honorarij, kadar govorimo o honorarju, asikuracija (zavarovanje, zavarovalnica) in privatist (zunanji kandidat, maturitetni tečajnik). In ker smo ravno v času svetovnega prvenstva v nogometu: ko so poimenovanja narodnosti izjemnega pomena, bo tudi za Mehikanca predlagal ustreznejšo obliko: Mehičan.

Druga novost je skrita pod pokrovom motorja: Loris prehaja na drugačen način delovanja, saj bo odslej znal samodejno prepoznavati besede, ne glede na to, v kateri obliki jih zapišemo. Če zapišemo samozadostnega, samozadostni ali samozadostnimi, novi Loris ne razume vsake oblike kot povsem nove živali v jezikovnem živalskem vrtu, temveč jih takoj poveže z osnovno obliko samozadosten. To je pomembno zato, ker se slovenske besede sklanjajo, pregibajo, razraščajo in sploh počnejo vse tisto, zaradi česar je slovenščina lepa, računalnikom pa občasno povzroča eksistencialno krizo.

Od kod nova zbirka? Del podatkov smo pridobili iz korpusa STIKit, v katerem so shranjena izvorna in lektorirana besedila. Najprej smo poiskali najpogostejše popravke, jih predelali in pogledali, katere težave so bolj trdovratne. Drugi del je nastal iz korpusa slovenščine v Italiji, ki smo ga primerjali s korpusom slovenščine v Sloveniji. Če je bil določen izraz pri slovenščini v Italiji izrazito pogostejši, je bil to za nas znak, da ga je vredno podrobneje pogledati. Skratka: Loris se uči gledati pod površino. In pri jeziku je to vedno koristno, saj se marsikatera napaka ne prikaže v trenirki, ampak v kravati.