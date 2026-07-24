Čebelje vprašanje

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Med – kaj je to: čebelji, čebelski, čebelni ali čebelarski pridelek? Ali bi morali namesto besede pridelek uporabljati izdelek?

Na vaše vprašanje bomo odgovorili po sklopih, pri čemer bomo morali najprej razčleniti pomen posameznih pridevnikov in samostalnikov, nato pa vse skupaj povezati v smiselno celoto.

Med štirimi pridevniki lahko najhitreje izločimo drugega po vrsti. Pridevnik čebelski najdemo le še v starejših slovarjih (kot je na primer Pleteršnikov) ter v še starejših virih, kar pomeni, da v sodobni rabi ni več ustrezen.

Preostali trije pridevniki pa nosijo različne pomenske poudarke. Poglejmo primere.

1. Pridevnik čebelen (v določni obliki čebelni) v SSKJ2 pomeni »nanašajoč se na čebele ali gojenje čebel«.

2. Pridevnik čebelji je v SSKJ2 opredeljen kot sinonim pridevnika čebelen, vendar je med njima tudi nekaj pomembnih razlik. Medtem ko pridevnik čebelen/čebelni najdemo le v redkih ustaljenih besednih zvezah, kot sta na primer čebelni panj in čebelni roj, je čebelji tisti pridevnik, ki zaznamuje vse, kar od čebel neposredno izvira ali jih sestavlja (od tod kolokacije čebelji vosek, čebelji pik, čebelji strup, čebelji roj, čebelji med ipd.).

3. Pridevnik čebelarski se ne nanaša na same čebele, temveč na čebelarstvo (»dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem čebel«, SSKJ2) in čebelarja (»kdor se ukvarja z gojenjem čebel«, SSKJ2). Opazimo ga lahko v besednih zvezah, kot so čebelarski krožek, čebelarska oprema, čebelarsko društvo ipd.

Zdaj pa poglejmo še drugi del vprašanja. Samostalnika pridelek in izdelek nista sinonima. Izdelek je to, »kar je izdelano z ročnim, strojnim ali umskim delom« (SSKJ2), pridelek pa tisto, »kar se pridobi z gojenjem rastline/rastlin ali z gojenjem česa sploh« (SSKJ2). Ker je med naravni sad gojenja čebel in hkrati rezultat njihove predelave nektarja v panju, ga uvrščamo med pridelke.

Ko vse skupaj povežemo, ugotovimo, da je vsebinsko najtočnejša in v jeziku najbolj razširjena besedna zveza, s katero ustrezno opišemo med, prav čebelji pridelek. Poleg medu veljajo za naravne čebelje pridelke tudi cvetni prah, matični mleček in propolis.

Vendar pozor! Ko med najdemo na prodajnem pultu ali trgovinski polici – ta je navadno pretočen v kozarce in opremljen z etiketo ali celo predelan v posebne mešanice (npr. v marmelado z medom, medeni kis, orehe v medu, medeni liker ipd.), ni napačno, če rečemo, da gre za čebelarski izdelek ali za (sicer zelo redko uporabljeno) poimenovanje čebelarski pridelek, ki ga navaja tudi SSKJ2. Še več: nekatere spletne trgovine se odločajo za »hibridno« poimenovanje in medenim dobrotam pravijo celo čebelji izdelki.

Naj bo vaše poletje naravno(st) sladko in zlato – kot med!