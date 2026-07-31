Iz dneva v dan ali raje vsak dan?

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Pozdravljeni,

zadnjič sem slišala nekoga reči, da je »iz dneva v dan bolj poletno« – ne bi bilo bolj prav »vsak dan bolj«?

Zelo poletno, a prav nič lahkotno vprašanje. Z zvezo iz dneva v dan samo po sebi ni nič narobe, saj gre za ustaljeno prislovno zvezo, ki jo Slovar slovenskih frazemov razlaga s pomenoma »nenehno« in »neprestano«, med zgledi pa najdemo celo konstrukcijo »iz dneva v dan bolj in bolj neomajno«. To pomeni, da se zveza rada druži z besedo bolj, kadar opisujemo postopno naraščanje nečesa.

Težava torej ni konstrukcijske, temveč pomenske narave. Zveza iz dneva v dan namreč ne pomeni, da gre dobesedno za intervalen proces, ki traja denimo od ponedeljka do četrtka, temveč gre za izražanje trajnega in konstantnega, pogosto negativnega, stanja ali procesa. Nekdo je denimo lahko iz dneva v dan bolj zagrenjen, čeprav so morda njegovi torki absolutni vrhunec tedna, le prevladujoči trend je negativen. Obenem pa se zveza iz dneva v dan pojavlja še v eni, prav tako negativni pomenski različici, in sicer v zvezi prebijati se/živeti iz dneva v dan, kar pomeni nekaj podobnega kot živeti iz rok v usta.

Pri tovrstnih vprašanjih radi pogledamo tudi jezikovno rabo, in ta potrjuje naštete pomenske razločke. Zveza iz dneva v dan se neposredno pred prislovom pojavi 3353-krat. Kar v 1375 primerih ji sledi bolj, nato več (604), vse (261) in manj (243). Te štiri besede skupaj predstavljajo skoraj tri četrtine vseh zadetkov. Zveza iz dneva v dan torej v slovenščini pogosto uvaja prav postopno naraščanje ali upadanje: nekaj je boljše, slabše, težje, bližje, dražje ali – redkeje – topleje. Pogosto uvaja spremembe, zlasti kadar se razmere počasi slabšajo.

Kaj pa vsak dan bolj? Tudi ta zveza je povsem pravilna, le pogled na dogajanje je nekoliko drugačen. Vsak dan bolj je bolj neposreden, skorajda kvantificiran: danes je poletno, jutri še malo bolj, pojutrišnjem pa se že sprašujemo, kam smo založili daljinski upravljalnik za klimo. Iz dneva v dan bolj pa spremembo predstavi kot proces, ki se odvija počasi, če je vsak dan bolj vezan na trenutno vroče vreme, je iz dneva v dan bolj črnogled pogled na podnebne spremembe, torej dolgi rok.

Obenem pa gre pri zvezi iz dneva v dan lahko tudi za vpliv italijanščine (di giorno in giorno) – pri jezikovnem stiku se namreč pogosto zgodi, da tuji jezik ne prinese nujno povsem napačne zveze, ampak okrepi možnost, ki v slovenščini že obstaja. Ko neko zvezo v italijanščini slišimo zelo pogosto, se nam začne njena slovenska dvojčica ponujati hitreje kot druge možnosti.

SLORIjezik vam želi ravno prav poletne dni, naj vam bo iz dneva v dan lepo.