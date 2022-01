Sklanjanje tujih športnih klubov

Pozdravljeni,

zanima me, kako se v slovenščini sklanjajo imena tujih športnih klubov, ki so v množini (npr. Dallas Mavericks).

Hvala za odgovor.

Predvsem po zaslugi naših igralcev v ligi NBA, zlasti Luke Dončiča, je vaše vprašanje zelo aktualno, nikakor pa ne preprosto, predvsem zaradi tega, ker je pravila težko aplicirati na nekatere sodobne jezikovne pojave, med katere spadajo tudi športni klubi. Na vaše vprašanje se navezuje zgolj pravopisno pravilo, ki pravi, da z »glasovnimi končnicami ne sklanjamo nekaterih tujih večbesednih poimenovanj, ker imajo za določen spol ali število netipične končaje« (Pickwick Papers – Pickwick Papers (so zanimivi), (s slavnimi) Pickwick Papers) ipd. Zelo posplošeno bi lahko rekli, da imamo naslednje kategorije tovrstnih množinskih lastnih imen:

- publikacije, zlasti časopisi (New York Times)

- glasbene skupine (Beatles, Rolling Stones, The Dandy Warhols)

- športne ekipe in navijaške skupine (New York Knicks, Green Dragons)

če pogledamo rabo, lahko vidimo, da se te posamezne kategorije obnašajo nekoliko drugače – publikacije se pogosteje sklanjajo edninsko (v New York Timesu), glasbene skupine in športne ekipe pa množinsko (Beatlesi/Rolling Stonesi in New York Knicks/Green Dragonsi). Za ponazoritev na sliki podajamo podatke iz korpusa Gigafida, tako za obliko Mavericks kot tudi neformalno, skrajšano obliko Mavs.

____________________________

Oblika Osnovna oblika Število pojavitev

Mavsi Mavs 20

Mavs Mavs 4

Mavsov Mavs 3

Mavsom Mavs 1

____________________________

Oblika Osnovna oblika Število pojavitev

Mavericks Mavericks 1243

Mavericksi Mavericks 50

Mavericksov Mavericks 16

Mavericksih Mavericks 9

Mavericksom Mavericks 7

Kot lahko vidimo, sta obe poimenovanji pogosto sklanjani, vseeno pa se pojavljajo tudi primeri brez končnic (igrati proti Dallas Mavericks), samo enkrat pa se pojavi zveza (igrati proti) Dallas Mavericksu, prav tako ne najdemo edninskega poimenovanja za enega člana Mavericksov v obliki Maverick (se pa to poimenovanje pojavlja kot ime osebe ali televizijske nadaljevanke).

To torej pomeni, da Luka Dončič igra za Dallas Maverickse, Maverickse ali pa, nekoliko daljše, za ekipo Dallas Mavericks. Predvsem v zadnjem času pa se pojavlja tudi prevedeno ime, in sicer Telički – čeprav beseda maverick v angleščini označuje živino, ki ni žigosana in je torej neudomačena. Kakor koli boste Dončiæevo ekipo že poimenovali, mu v letu 2022 želimo čim več točk, podaj in skokov, vsem bralcem pa srečno in zdravo novo leto.