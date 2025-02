Sklanjanje zemljepisnega imena Porto Cervo

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Vljudno bi vas prosil, da nam razložite, kako sklanjamo Porto Cervo! Samo prvo besedo te zveze ali kar obe? Zanima me seveda tudi vzrok oziroma pojasnilo za tako stanje.

Znamenito sardinsko obmorsko letoviško mesto Porto Cervo je zemljepisno lastno ime, in sicer večbesedno, zaradi česar se govorcem in govorkam porajajo dvomi pri pregibanju tega tujega imena.

Občnost prve sestavine zlahka prepoznamo in ji tudi določimo pomen (»pristanišče«), to je tudi jedro te samostalniške besedne zveze. Če je torej Porto tu jedro, je Cervo desni imenovalniški prilastek. Prilastki torej določajo jedrno besedo, glede na pozicijo levo ali desno od nje pa lahko sklepamo o njihovih slovničnih lastnostih in »obnašanju« pri oblikoslovnem pregibanju, v tem primeru je to sklanjanje. Cervo ni pridevniška beseda, temveč samostalniška, zato ugotovimo, da sta jedro in prilastek neujemalna, zaradi česar po pravilih sklanjamo samo drugo. Če bi imeli opravka z na videz podobnim zgledom, pri katerem pa je desni prilastek nedvomno pridevniška beseda, denimo Rio Bravo, bi sklanjali obe sestavini, torej Ria Brava, Riu Bravu itd.

Podoben primer je denimo Lago Maggiore, kjer Maggiore lahko interpretiramo kot pridevniško besedo in levi ujemalni prilastek ter posledično sklanjamo obe sestavini, vendar jezikoslovci opozarjajo, da je danes pogostejše raba s podomačeno občno sestavino, in sicer Jezero Maggiore. Ker v tem primeru Maggiore zaradi citatnosti dojemamo kot neujemalni prilastek, ga ne pregibamo. Včasih je kljub pravilom potrebno prilagajanje trenutnemu stanje rabe posameznih primerov.

Odgovor na vaše vprašanje se tako glasi, da sklanjamo samo Cervo, prvo sestavino Porto pa puščamo nespremenjeno. Zgledi iz korpusa standardne slovenščine to rabo tudi potrjujejo: glasno [je zmaga] odmevala med milijardersko smetano v Porto Cervu na Sardiniji, kjer je jadralo 37 maksijev in supermaksijev; v Porto Cervu in Puntigabbiani stane dnevni privez od 45 do 50 evrov; tudi ruski bogataši se sedaj potikajo okrog Antibesa, Palme in Porto Cerva (Sardinija); najprej z imenom Taitu in pozneje Raphaelo še vedno pluje kot superjahta in jo lahko srečamo v mondenem Porto Cervu ali na Sardiniji.