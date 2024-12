Stripovski junaki v slovenščini

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pozdravljeni, nekoč ste že pisali o slovenskih prevodih junakov v pravljicah, zato me zdaj zanima, kako pa je s slovenskimi imeni junakov iz stripov in risank, ki jih pri nas poznamo npr. kot kultne Paperino, Topolino, Paperone ipd.

Imena domišljijskih likov v slovenščini pišemo različno, to pa je delno odvisno od tega, ali so njihove sestavine občna ali lastna imena, in od odločitev literarnih ali avdiovizualnih prevajalcev.

Enobesedna imena pogosto smatramo kot običajna lastna imena, prevajalci pa se odločijo za ohranjanje izvirnika – dobri primeri so Garfield, Snoopy, Tintin in Asterix.

Druga možna strategija je ustvarjalno slovenjenje imen, kot se je recimo zgodilo pri slavnem mornarskem paru Popaju (Popeye / Popeye) in Olivi (Olivia / Olive Oyl).

Pri večdelnih imenih stripovskih junakov, kjer vse sestavine razumemo kot del lastnega imena, te tudi zapisujemo z veliko. Pogosto pri tem ohranimo aliteracijo, tj. začetek »imena« in »priimka« prilagodimo slovenščini z istimi črkami oziroma glasovi. Imena se zelo pogosto slovenijo z namenom približanja ciljnim bralcem in bralkam. Dober primer so liki studia Disney – Miki Miška (Topolino / Mickey Mouse), Mini Miška (Minni / Minnie Mouse), Jaka Racman (Paperino / Donald Duck), Jakica Racman (Paperina / Daisy Duck), Stric Skopušnik (Zio Paperone / Scrooge McDuck), Pepe (Pippo / Goofy).

Občasno imamo opravka z junaki, ki so pripadniki izmišljene vrste oziroma populacije – v takih primerih se držimo pravil slovenskega pravopisa, torej za vrste bitij uporabljamo malo začetnico, npr. smrkci (I Puffi / The Smurfs). To, da so smrkci vrsta in ne ljudstvo, lahko sklepamo tudi iz dejstva, da imajo vsi pripadniki tudi lastna imena, npr. Ata Smrk, Smrketa, Glavca, Zmrda ipd. Dosledni moramo biti pri ločevanju med naslovom dela (Smrkci) in imenom vrste bitja (smrkci).

Zapisi imen v slovenščini so torej vezani na pravopisna pravila in odločitve prevajalcev ali morda celo urednikov oziroma režiserjev in redaktorjev, kar je vendarle, kot mnoge druge reči, povezano z ideologijami in hegemonijo, torej družbeno in politično nadvlado nekaterih skupin.

To lahko opazimo v primerjavi tradicionalnih Disneyjevih imen, ki so prilagojena ciljni publiki, in stereotipnim ameriškim stripovskim junakom studiev DC in Marvel. Čeprav so obstajali prevodi za Železnega Moža, Človeka Pajka in Volkodlaka, se je s poplavo blockbusterjev skoraj brez izjeme normalizirala raba izvirnih imen.

V svetu, v katerem naši kulturni krajini vladajo Spider-Man, Iron Man, Wolverine Hulk, Superman in Batman, je edina, ki se temu upira, Čudežna Ženska (Wonder Woman). Lahko ji le zaželimo dobro bojevanje (»tanti auguri di buona lotta«)!