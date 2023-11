Svetniška imena v nazivih organizacij

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pozdravljeni, zanima me, kako rešujemo prevode organizacij in izobraževalnih ustanov, ki vsebujejo imena svetnikov. Npr.: Med dodatnim izpopolnjevanjem na Zavodu San Marco (Istituto San Marco) v Mestrah je delal za oblikovalski studio. Hvala!

Na prvi pogled zastavljate klasično in preprosto pravopisno vprašanje. Sprašujete po kategoriji lastnih imen in njihovi podkategoriji imen bitij, ki jih z nekaj izjemami NE prevajamo. K izjemam, kakor lahko sklepate na podlagi lastnega vedenja, sodijo poleg imen vladarjev in papežev ter nekaterih drugih zgodovinskih imen tudi svetniki (vseh religij). Tako predpisuje pravopis iz leta 2001. Ta stara slovenska pravopisna tradicija se ohranja tudi v že objavljenem poglavju o prevzemanju besed in besednih zvez v predlogu pravil za novi pravopis (Pravopis 8.0, 27. člen): »Imena papežev in svetnikov podomačujemo ali uporabimo slovensko različico imena: Frančišek (lat. Franciscus), Janez Pavel II. (lat. Ioannes Paulus secundus), Pij (lat. Pius); Kvirijak (lat. Quiriacus); Avguštin (lat. Augustinus), Atanazij (gr. Athanásios), Malahija (lat. Malachias), Hema/Ema Krška, Uršula.« V naslednjem členu pa predlog pojasnjuje, da v primeru sestavljenih vladarskih, papeških in svetniških imen podomačujemo tudi stalni pridevek: Klara Asiška (it. Chiara d’Assisi), Tomaž Akvinski (lat. Thomas Aquinas), Anton Puščavnik (it. Antonio del Deserto).

Pravilo pogojno velja tudi v primerih, ko so svetniška imena del zemljepisnih lastnih imen, saj tudi prenovljeno pravopisno pravilo veli, da »v večbesednih nekrajevnih imenih prevajamo občna poimenovanja« (41. čl.). Pri ulicah, cestah, avenijah, trgih, mestnih parkih pa to velja, če je raba ustaljena in s tem ne otežimo prepoznavanja kraja, ki ga ime označuje. Npr.: Ulica sv. Frančiška (Trst), Trg svetega Marka, Trg svetega Petra.

Drugače pa je, kadar svetniška imena nastopajo kot del imen organizacij, izobraževalnih ustanov, podjetij, gostinskih obratov ipd. S podomačevanjem, ki še ni zgodovinsko utemeljeno, bi zabrisali nedvoumno identifikacijo in prepoznavnost organizacije ali podjetja. V vašem primeru bi bil torej Zavod svetega Marka v Mestrah manj priporočljiva izbira zaradi pragmatičnih razlogov, ker bi se prepoznavnost izobraževalne ustanove povsem izgubila. Svetovali bi vam, da v tem primeru svetniško ime ohranite v izvirniku: Zavod San Marco v Mestrah. Podobno se v slovenščini ravna ime slavne vatikanske pediatrične bolnišnice Bambino Gesù, imena v rabi namreč ne prevajamo. Če bi slovenska skupnost ime historične tržaške kavarne San Marco vselej prevajala in bi bila to tradicija, bi jo veljalo upoštevati, sicer pa zaradi prepoznavnosti ostaja v izvirniku tako v pogovornem kot knjižnem jeziku.