Glasbeni skupini Laibach medalja za zasluge

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na slovesnosti v predsedniški palači ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU in zvezi Nato za zasluge pri uresničitvi teh dveh ključnih zunanjepolitičnih ciljev države z zlatim redom za zasluge odlikovala zunanje in obrambno ministrstvo ter ožjo pogajalsko skupino za pristop Slovenije k EU.

Ob tem je podelila še tri odlikovanja. Za izjemne znanstvene dosežke v slovenskem in mednarodnem prostoru ter velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetovnih znanstvenih krogih je red za zasluge prejel raziskovalec in profesor na področju diskretne matematike ter teorije grafov Bojan Mohar. Medaljo za zasluge za življenjsko delo na področju razvoja in uveljavljanja družinske medicine v Sloveniji in po Evropi ter prenašanje poslanstva na mlajše generacije je prejela zdravnica Mateja Bulc.

Glasbena skupina Laibach pa je prejela medaljo za zasluge za dolgoletno delovanje, ustvarjalnost in spodbuditev drugačnih pristopov zvrsti glasbe v slovenskem glasbenem prostoru. »To zares posebno glasbeno skupino lahko opišemo zelo na kratko in preprosto: gre za fenomen; institucijo, ki je bila vedno pred časom in je vedno odstirala očem nevidno,« je razvidno iz obrazložitve.