Med junijem in septembrom v FJK pričakujejo 6,8 milijona obiskovalcev

Če se bodo turistični trendi, kot so se - kljub dokaj nenaklonjenim vremenskim razmeram - pokazali v prvih treh mesecih letošnjega leta, nadaljevali tudi med poletno sezono, se Furlaniji - Julijski krajini obeta nadvse uspešno poletje. Računajo, da bo med junijem in septembrom FJK obiskalo 6,8 milijona ljudi. Od januarja do marca letos je našo deželo obiskalo več kot 1,1 milijona ljudi, za 16,3 % več kot v istem obdobju lani, je naznanil Sergio Bini, ki je v deželni vladi FJK pristojen za turizem. Občuten, 24-odstoten porast so zabeležili med tujimi obiskovalci, domačih turistov pa je bilo za 10,9 % več.

V ekipi Massimiliana Fedrige so prepričani, da kampanja Io sono Friuli Venezia Giulia, s katero si dežela (izključno v italijanskem jeziku) prizadeva za večjo prepoznavnost FJK tako v Italiji kot v tujini, prinaša dobre rezultate, saj se je dežela prebila med razpoznavne in vabljive lokacije, kot sta denimo Veneto in Trentinska - Južna Tirolska. To se pozna tudi pri večjem številu turističnih obiskov, je dejal Bini, ki je zadovoljen, da FJK postaja znana kot varna, lepa in žepu prijazna destinacija.

Kdor je med sredi aprila šel mimo newyorškega trga Times square, ki ga obdaja množica svetlobnih LED panojev, je tam lahko opazil promocijski spot kampanje Io sono FVG (deželni zavod za turizem PromoturismoFVG ga je dal izdelati po navodilih deželne vlade). Mimo tega trga se vsak dan sprehodi od 350.000 do 450.000 ljudi. Bini in predsednik deželne vlade Fedriga sta včeraj povedala, da so turistične agencije po dvotedenski promociji v New Yorku zabeležile porast rezervacij iz Singapurja, Argentine, Kanade, Južne Afrike, Avstralije in ZDA, oz. krajev, ki doslej niso kazali zanimanja za našo deželo.

Promocijske posnetke omenjene kampanje sicer predvajajo tudi v nacionalnih medijih, tako tiskanih kot televizijskih, in kinodvoranah. Rezultat? Po merjenju agencije Demoskopika dobrih 9 posameznikov na 10 vprašanih - tako med Italijani kot med tujimi državljani - zanima obisk FJK, med tistimi, ki so deželo že obiskali, pa je 98,4 % odgovorilo, da bi se radi spet vrnili v te kraje.

