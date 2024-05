Krutu prestižna nagrada Andragoškega centra Republike Slovenije

»S takšnimi člani je res lahko delati. Zanima jih vse, obenem imajo željo, da bi se naučili kaj novega.« Tako je predsednica Mirna Viola med dopoldanskim pogovorom predstavila delovanje Kruta v prid aktivnega staranja in vseživljenjskega učenja. Delo se je očitno obrestovalo. Društvo, ki praznuje letos 40-letnico obstoja, bo jutri ob 11. uri v Gledališču Koper prejelo priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih.

Ta priznanja podeljuje Andragoški center Republike Slovenije že od leta 1997 v sklopu vsakoletnega Nacionalnega odprtja Tednov vseživljenjskega učenja. Nagrajencev je pet na leto, priznanje pa lahko prejmejo tako posamezniki kot seveda ustanove. Krut bo priznanje kot prvi ponesel v zamejstvo. Njegova predsednica je nad imenovanjem Kruta izredno zadovoljna, priznanja pa ne dojema le kot čestitko današnjemu Krutu. »To je nagrada za življenjsko delo društva in za njegovi prvi dve predsednici. Jaz nadaljujem po začrtani poti, brez njiju pa ne bi bilo takšnega Kruta,« je pristavila Viola in se tako zahvalila ustanoviteljici in prvi predsednici Nevenki Pečar ter drugi predsednici Pierini Furlan.

