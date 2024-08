Upravni svet ali upravni odbor?

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni, vem, da se na Sloriju ukvarjate s poenotenjem terminologije, zato vas prosim za mnenje: zakaj imajo nekatere organizacije upravni svet, potem pa v časopisu beremo, da je bil izvoljen upravni odbor? Hvala!

Vprašanje sega v samo bistvo terminologije in pojmovanja jezikovne norme nasploh.

Nekatere jezikoslovne šole in tradicije (k tem se bolj nagiba slovenska) bi normirale, kar se le normirati da; druge (med temi npr. italijanska) bi pustile, da se jezik razvija povsem prosto, brez najmanjšega preskriptivističnega posega.

Raziskave o rabi jezika, ki jih danes izvajamo s pomočjo računalniških tehnologij in na podlagi velikih količin podatkov, so pokazale, da se v praksi ta dva pristopa prepletata: v nekaterih kontekstih je predpisovanje norme povsem odveč (ker je govorci in govorke itak ne upoštevajo), v drugih okoljih pa je normiranje potrebno, zato da se sploh lahko sporazumevamo.

Eno od takih področij je terminologija, torej strokovno izrazje. Tudi tu je neka stopnja variantnosti seveda prisotna (termine na primer pogosto krajšamo), na splošno pa so termini (vključno s sopomenkami, okrajšavami in drugimi variantnimi oblikami) standardizirani in enotni za ves jezikovni prostor. To nam omogoča jasno, dosledno in predvsem nedvoumno sporazumevanje tudi v kočljivih okoliščinah, hkrati pa učinkovito prevajanje iz enega v drug jezik.

Upravni odbor je v slovenščini termin, torej strokovni izraz, zato ga najdemo na primer tudi v Pravnem terminološkem slovarju; ko ga uporabljamo, točno vemo, kaj mislimo – ne glede na okoliščine, v katerih smo. Upravni svet pa ni termin, ampak splošno, opisno poimenovanje organa, za katerega ni povsem jasno, katere pristojnosti ima (predstavniške? posvetovalne? poslovodne?).

Za pomoč pri odločanju o rabi ustreznih terminov je Slori – v sodelovanju s partnerskimi institucijami – izdelal dva glosarčka, ki se pridružujeta Zvezku normiranih terminov Centralnega urada za slovenski jezik FJK: to sta Glosar terminologije 3. sektorja (https://jezik naklik.it/tretji-sektor/) in Glosar bančne terminologije (https://jeziknaklik.it/ glosar-zkb/).

Vabimo vas, da si orodji ogledate, veseli pa bomo tudi vaših dodatnih predlogov in pripomb.