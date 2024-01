Ustrezen zapis datuma

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Zanima me, kako zapisujemo datum. Čeprav je navidezno enostavna reč, imamo vsakič, ko vabimo ljudi na društvene dogodke, težave s tem. Mar ne obstaja tudi pravilo, da pred datumom pišemo še dan? Mesec pa mora biti v imenovalniku ali rodilniku?

Radi bi opozorili, da nobeno vprašanje ni odvečno in da z veseljem odgovarjamo tudi na (na videz) najpreprostejše dileme. Vprašati ni greh, in četudi razjasnimo pojme enemu samemu bralcu, smo zadostili našemu cilju. Vaš primer pa očitno ni tako preprost, saj lahko večkrat zasledimo napačen zapis datuma v najrazličnejših klasičnih in družbenih medijih.

Datum lahko v slovenščini napišemo na več načinov, ki so vsi skladni s pravopisnimi pravili. Če si najprej ogledamo »oblikovna« pravila, si moramo zapomniti, da za pikami v datumu vedno zapišemo presledke (pravilno je 12. 1. 2024 in ne 12.1.2024) in da ničel tako pri dnevu kot pri mesecu ne pišemo (pravilno je 3. 4. 2024 in ne 03. 04. 2024): izjema so samo uradni dopisi, poročila ipd. Zapomniti si moramo tudi, da pri pisanju z besedo mesec zapišemo z malo začetnico (12. januarja), saj pika v tem primeru zaznamuje števnik in ne konca povedi. Na to moramo biti posebej pozorni, ker nam urejevalniki besedil avtomatsko spreminjajo črko za piko v veliko začetnico.

Pri zadnjem primeru bi se lahko vprašali tudi, ali naj bo mesec zapisan v imenovalniku ali rodilniku. Obe sklonski obliki za ime meseca po vrstilnemu števniku sta sicer pravilni in ju srečujemo v sodobni jezikovni rabi, odločamo pa se glede na položaj v stavku: Koncert bo 7. marca, predstava pa je napovedana za 8. marec. Pri golih navedbah datumov, ki skladenjsko niso vezani na sobesedilo (in ne stojijo ob predlogih), pa lahko uporabimo več načinov: Trst, 12. januar 2024/Trst, 12. januarja 2024. V takih primerih pa mora vejica obvezno ločevati kraj in datum.

Če se odločimo, da bomo pred datumom navedli še dan, moramo datum ločiti z dvema vejicama, saj gre za pristavek – z njim pojasnimo, na kateri dan se nanašamo. Pri tem naj nas ne skrbi, da se bosta stikali dve ločili, saj nista končni ločili. Stava vejice je neodvisna od tega, ali se zaradi nje stikata dve ločili – v našem primeru pika in vejica. Tako bomo na primer ustrezno zapisali: Srečali se bomo jutri, 5., in v soboto, 6. januarja, v društvenih prostorih. Informacijo pa bomo posredovali jasneje, če bomo dneve navedli skupaj, števke pa skupaj: Srečali se bomo v petek in v soboto, 5. in 6. januarja, v društvenih prostorih.

Naj nas ne skrbi, če bi radi dodali še uro srečanja. Navadno to pišemo takole: v petek, 1. maja, ob 11. uri. Kdaj drugič pa bomo posvetili rubriko pravilnemu in poenotenemu zapisu ure. Beremo se torej naslednji petek, 19. januarja 2024, v Primorskem dnevniku.