V Dolini nesporazumi s srpi in kladivi

Rok za predstavitev kandidatur za funkcijo župana oziroma občinskega svetnika je zapadel včeraj opoldne. Med županskimi kandidaturami ni bilo presenečenj, saj so pristojni uradi izobesili vsa imena že v ponedeljek. Vsi kandidati so bili torej že znani, dodatnih ni bilo. Imena vseh, ki se bodo potegovali za izvolitev v treh dvojezičnih občinah nekdanje Pokrajine Trst, smo objavili v torkovi izdaji dnevnika, med njimi je kar nekaj zanimivosti.

Presenetljiva je nedvomno odsotnost dolinskih kandidatov Komunistične partije Italije. KPI, ki je sicer bila prepričana podpornica županskega kandidata Aleksandra Corettija, je včeraj obžalovala izključitev iz koalicije. Viri v stranki so Primorskemu dnevniku pojasnili, da se je KPI zavzemala za skupen nastop levice na listi Združena levica, kar so sogovorniki zavrnili. Zato so se podali v samostojno zbiranje podpisov, koalicijski partnerji pa so se odločili za vložitev list in županskega kandidata v ponedeljek, dan pred zapadlostjo roka. KPI takrat ni še zaključila zbiranja podpisov, kar ji je dejansko onemogočilo predstavitev liste.

Aleksander Coretti je dogajanje opisal kot velik nesporazum in v isti sapi pristavil, da mu je za nastale nevšečnosti zelo žal. Predvsem ga moti, da se je to pripetilo stranki, ki ga je že pred petimi leti podpirala kot morebitnega županskega kandidata. Dodal je, da so vsi levičarji dolinske občine prijatelji in da bo koalicija, v primeru volilne zmage, vključila KPI v upravljanje občine. Nastalo godljo pripisuje Coretti dejstvu, da namere list s srpi in kladivi po ločenem ali skupnem nastopanju do konca niso bile povsem jasne.

