Kvestor odredil 30-dnevno zaprtje bara v Drevoredu D’Annunzio

Tržaški kvestor je odredil 30-dnevno zaprtje bara Evolution v Drevoredu D’Annunzio zaradi zaščite varnosti in javnega reda, ter zamrznil dovoljenje za nudenje hrane in pijače.

Policisti so v omenjenem javnem lokalu pri nekaterih prisotnih ugotovili posest z namenom razpečevanja mamil, predvsem kokaina, ekstazija in hašiša. Zaradi omenjenih kaznivih dejanj je sodna oblast odredila hišni pripor za dve osebi. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da so se v baru družile osebe, ki so prekomerno uživale alkohol in droge ter storilci večkratnih kaznivih dejanj.