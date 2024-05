Poštni nabiralniki v zgoniški občini in še ponekod na Krasu zopet prazni

Poštni nabiralniki v zgoniški občini so zopet prazni. Prebivalci nekaterih kraških vasi so opazili, da jih pismonoša že preveč časa ne obišče in poiskali pomoč pri županji Monici Hrovatin.

Potem ko je oktobra lani zgoniška občina z uradnim pismom opozorila glavni poštni urad Italijanskih pošt, pristojen za Tržaško, da se občanom v nabiralnikih pojavljajo goste pajčevine, se je stanje hitro izboljšalo. Zamude so takrat pripisovali odsotnosti pismonoše in dopustom. Po globlji raziskavi se je sicer izkazalo, da je zaradi slabih delovnih razmer v poštnih uradih zmanjkalo osebja, tudi zaradi preobremenjenosti poštarjev, ki so bili ob vsakem vremenu primorani dostavljati prevelike količine pisem, sporočil in paketov.

Tokrat pošta zamuja v Saležu, Koludrovci in Samatorci. Zato je županja v torek poslala uraden dopis Gilbertu Sguotu, pri Italijanskih poštah odgovornemu za dostavo pošte v Furlaniji - Julijski krajini, ter ga opozorila na pomanjkljivosti pri nudenju te osnovne storitve.

Pošta ne deluje optimalno niti na ozemlju repentabrske občine, je povedala županja Tanja Kosmina, čeprav te dni ni prejela pritožb iz strani občank in občanov. Prebivalci devinsko-nabrežinske občine pa se prav tako pritožujejo, da se pismonoša ponekod pripelje le vsakih deset dni. Posledica preobremenjenosti pismonoš in samevajočih poštnih nabiralnikov je na primer zamuda v plačevanju položnic, kar občane pošteno zmoti, še zlasti zaradi sankcij.

