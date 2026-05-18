$!V osrčju dežele terana ob 20. izvedbi s tridnevnim dogajanjem

Tradicionalna prireditev V osrčju dežele terana ob 20. jubilejni izvedbi med 29. in 31. majem znova vabi Kras, tokrat na kar tridnevno odkrivanje bogate dediščine Krasa, njegovih zgodb, okusov in razgledov.

S kozarcem, kuponi in degustacijsko beležko v roki vas organizatorji vabijo na raziskovanje vin, domačih dobrot delavnic in doživetij. Sežano bo z vasmi Križ, Tomaj, Dutovlje in Skopo tudi letos povezoval avtobusni prevoz, med novostmi 20. izvedbe pa so tudi nove delavnice, sobotni Večerni koncert z Rujnimi muzikanti, nedeljski Brunch med vinogradi, pa tudi 100 ugodnejših vstopnic za tiste, ki boste v rezervaciji konca tednu na Krasu najhitrejši.

Zadnji konec tedna v maju, od petka, 29. maja, do nedelje, 31. maja, bo poln dogajanja. Po petkovem slovesnem odprtju bo tradicionalna enogastronomska prireditev vrhunec dosegla v soboto, 30. maja. Vrata bodo odprle številne kleti, dogajanje bodo popestrile vodene degustacije in vinsko doživetje Vila, vrt in vino. Na delavnicah bo mogoče poglobiti znanje o tropinovcu z Majdo Debevc in zgodbah vinogradov z enologom Boštjanom Zidarjem ob spremljavi suhih mesnin pršutarne Kras. Ljubiteljem gibanja na kolesih bo znova na voljo kolesarska tura po osrčju dežele terana, na zvočni sprostitvi v naravi bo mogoče (po)iskati notranji mir, sobotni večer pa bo minil v znamenju glasbe, plesa in v dobri družbi skupine Rujni muzikanti. Nedelja bo namenjena razvajanju z Brunchem med vinogradi, ki bo izbrana vina povezal s sezonsko obarvano kulinariko, glasbo, spomladanskim soncem in očarljivim vzdušjem družbe vinskih trt.

Podrobnejši program 20. prireditve V osrčju dežele terana z lokacijami in informacijah in ponudniki je na voljo TUKAJ, vstopnice je mogoče naročiti v predprodaji (prvih 100 po ugodnejši ceni) ali jih kupiti na dan dogodka, v soboto, 30. maja. Dodatne informacije o rezervacijah, nakupu vstopnic, prevozih in parkiranju so na voljo TUKAJ.

Naj vas vonj po teranu, gostoljubje domačinov in razgledi popeljejo v nepozabno izkušnjo, kjer se čas za hip ustavi, dobra družba pa stke nepozabne spomine. Dobrodošli v osrčju dežele terana!

Dogodek V osrčju dežele terana organizira Občina Sežana v sodelovanju z KS Križ, KS Tomaj in KS Dutovlje ter lokalnimi organizacijami in ponudniki. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. Mlajši od 16 let na vse dogodke vstopajo le v spremstvu staršev ali skrbnikov.