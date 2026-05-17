Obrtnik ne sledi trendom, temveč srcu

»Najlepše je, ko vidim, kako v obrazu zažari oseba, ko si nadene obleko, ki je bila sešita izrecno zanjo,«je za Primorski dnevnik razkrila šivilja Vita Lorusso, ki že več kot 35 let vodi svojo modno hišo s poročnimi oblačili v Tržiču. Vita je sicer ena izmed 47 obrtnikov, ki oblikujejo letošnjo pomladansko izvedbo festivala Go Makers. »Dogodek je krasna izložba za nas obrtnike,« je ob robu včerajšnjega odprtja v nekdanji železnini Krainer pristavila Eva Seminara, ki v Vidmu upravlja knjigoveznico.

Odprtje obrtniške dejavnosti je praznik za vse

Dvodnevni sejem Go Makers, ki ga prireja zveza Confartigianato, ponuja več kot trideset dogodkov in delavnic, ki bodo še danes potekali tako v hiši Krainer kot tudi v raznih drugih obrtniških delavnicah po mestu.

»Raštel te dni vabi k ponovnemu odkrivanju obrtniškega sveta,« je na včerajšnjem odprtju sejma dejal predsednik goriškega odbora zveze Confartigianato Gorizia Ariano Medeot. V imenu Občine Gorica je navzoče nagovoril odbornik Luca Cagliari: »Sejem Go Makers postaja tradicionalni dogodek, ki naše mesto že vrsto let bogati in mu daje poseben pomen, saj slavi svet obrti in našo identiteto. Obrtniki imajo namreč za sabo pogosto družinske zgodbe in bogato dediščino, ki se prenaša iz roda v rod. To pomembno družbeno in ustvarjalno tkivo moramo še naprej podpirati.« Predsednik deželnega vodstva zveze Confartigianato Graziano Tilatti je poudaril, da brez obrtnikov ni pravega mesta in končno tudi Gorica spet cveti kot mesto obrtnikov, predvsem po izkušnji Evropske prestolnice kulture 2025. Po njegovih besedah je treba dovoliti obrtnikom, da se svobodno izrazijo in da so tudi iz birokratskega vidika manj obremenjeni. »Vsakič, ko odpre nova obrtniška dejavnost v mesu, gre za praznik celotne skupnosti,« je dejal in izpostavil, da je potrebno imeti dobro mero poguma za investicijo v majhna podjetja.

Noben ni enak drugemu

»Kdor se odloči za obrtniški poklic, to stori predvsem iz srca in zaradi osebne predanosti, saj gre za delo, ki je v nasprotju s sodobnimi trendi,« je poudaril zlatar Sergio Figar, ki v Svetoivanski ulici v Gorici od leta 1989 izdeluje svojevrsten nakit. Pri sejmu Go Makers sodeluje od prve izvedbe. Njegovi izdelki z avstralskim opalom v pastelnih odtenkih spominjajo na egipčanski in bizantinski slog. Vsak kos nakita je zgodba zase. Obrtnike, ki svoje izdelke razstavljajo na sejmu v Raštelu, povezuje prav to: vsako oblačilo, ogrlica, zvežček, torbica ali okrasek, ki ga imajo v izložbi, je unikat.

»V več kot 40 letih še nikoli nisem izdelala dveh enakih oblek,« je povedala šivilja Vita Lorusso. To zato, ker vsaka obleka odraža tisto, kar ima oseba v sebi najlepšega, njen značaj in skrite želje. »Vsaka oseba je kot nebrušen diamant,« je poudarila in dodala, da šivilja pomaga naročniku »zasijati«. Po njenem mnenju se danes izgublja kultura oblačil po meri in mladi pogosto ne poznajo več občutka, ki ga daje unikatno izdelano oblačilo. »V vsakem izdelku sta del duše in srca obrtnika, pa tudi človeka, ki ga nosi,« je prepričana sogovornica, ki že več let soustvarja sejem Go Makers.