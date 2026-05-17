Ekipa Sovodenj izpadla v 2. AL, Vesna zmagala, a (še) brez napredovanja

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA – Play-out

Opicina – Sovodnje 1:1 po podaljških (0:0, 0:0)

Strelca: 93. Mauri (S), 104. Muiesan (O)

Nogometaši Sovodenj niso uspeli ubraniti statusa »prvoligaša«, tako se po štirih sezonah vračajo v 2. amatersko ligo. Opicini je namreč zadoščal neodločen izid, saj je bila po koncu rednega dela sezone pred sovodenjci. Regularni del tekme na Opčinah, kjer se je nabralo kar lepo število ljudi, se je končal brez golov. Nato so v uvodnih minutah prvega podaljška pritisnili gostje, ki so uspeli izenačiti z Ivanom Maurijem. V nadaljevanju je bila igra izenačena in trener domače ekipe Nicola Princivalli se je odločil, da pošlje v ogenj izkušenega »bomberja« Mattea Muiesana. In slednji ni zatajil. Ob prvi resni priložnosti je zatresel mrežo Mingroneja. Ob trikratnem sodnikovem žvižgu so se domačini veselili obstanka. V taboru Sovodenj pa je po izpadu stekla tudi kaka solza.

Druga play-out tekma: La Fortezza – Costalunga 4:1 (Costalunga je izpadla v 2. AL)

Play-off: Sant'Andrea San Vito – Ronchi 2:1 (S. Andrea, pri katerem igra nekdanji nogometaš Krasa in Brega Jan Sancin, je napredoval v promocijsko ligo).

3. AMATERSKA LIGA – Play-off

Vesna – Pro-Secco 2:0

Strelec: Zuppa 2

V Križu je Vesna premagala Pro-Secco, a še ni napredovala v 2. amatersko ligo. Nogometaši kriškega društva moprajo šele čakati na julij, ko se bo vedelo, ali se bo kaka ekipa odpovedala 2. AL ali pa, da bi prišlo do kake združitve v višjih ligah.

ELITNA LIGA

Play-out: Fiume Bannia – Pro Gorizia 1:2, Fontanafredda – Rive Flaibano 2:1 (v promocijsko ligo sta izpadla Fiume Bannia in Rive Flaibano).

2. AMATERSKA LIGA

Play-out: Audax – Campanelle 1:2 (Audax je izpadel v 3. AL)