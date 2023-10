$!Vozniška terminologija

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pozdravljeni, pred kratkim je buril duhove napis »ne nehaj dan in noč«, ki je visel na parkirišču v Gorici in je bil očitno avtomatski prevod italijanskega »divieto di sosta«. Kako bi to napisali v pravilni slovenščini? In voznikom, ki te prepovedi niso spoštovali, so dali kazen ali globo?

Naj najprej ponovimo, da strojni prevajalniki niso problem sami po sebi, saj so danes že zelo dobri (nekateri bolj, nekateri manj). Več konteksta jim ponudimo, boljše prevode bodo sproducirali na osnovi nevronskih mrež. Kot smo že večkrat pisali, so strojni prevajalniki odlično orodje, ki pa ga je treba znati ustrezno uporabljati (in preverjati).

Vrnimo se k vašemu vprašanju. Italijanskemu divieto di sosta pravimo v slovenščini prepovedano parkiranje, če pa dodamo še divieto di sosta e di fermata, je to prepovedana ustavitev in parkiranje, kot piše tudi v slovenskem Zakonu o pravilih cestnega prometa.

Če pa avto parkirate kljub temu znaku, tvegate, da vam za ta prekršek naložijo kazen, ki je sicer denarna kazen (in ne npr. zaporna kazen) v obliki globe. Kazen je torej nadpomenka, med denarne kazni pa spada tudi globa. Tudi v CJVT-jevem viru Sopomenke lahko opazimo, da sta za samostalnik globa navedeni sopomenki denarna kazen in kazen, kar podpira našo razlago.

V primeru nepravilnega parkiranja vam lahko vozilo celo odpelje pajek, za kar boste morali poravnati stroške odvoza in hrambe vozila. Zasledili smo, da po ukinitvi lisic za vklenitev nepravilno parkiranih vozil vseskozi upada tudi odvoz s pajkom. Zdi se, da so vozniki bolj pozorni!

Ekipa SLORIjezika vam toplo polaga na srce, da avto parkirate ustrezno z zahtevami prometne ureditve in da ne zaparkirate drugih vozil ali prehodov. Seveda pa lahko parkiramo tudi v parkirni hiši. Pred vstopom iz avtomata vzamemo parkirni listek, da lahko pred odhodom plačamo parkirnino in se tako zapornica odpre in nam omogoči izvoz. V tem primeru je biglietto res listek, na avtobusih pa uporabljamo vozovnico in na koncertih vstopnico.

Za podobne zagate vam lahko pomaga tudi naš zvesti jezikovni svetovalec Loris (dostopen s portala Jezik na klik), ki vas bo na primer vsakič spomnil, da v slovenščini nimamo patenta, temveč vozniško dovoljenje oziroma izpit. Pripravili smo tudi priročen glosar, ki si ga lahko ogledate v tabeli.