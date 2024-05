120 let SPD Trst

Ob visoki obletnici Slovenskega planinskega društva Trst se ponosno oziramo na prehojeno pot društva, v letih pred koncem prve svetovne vojne imenovanega Tržaška podružnica Slovenskega planinskega društva (SPD). Splošna usmeritev podružnic, »povrniti domačemu planinskemu svetu slovensko lice«, je bila na Tržaškem bolj zahtevna kot drugod.

Zgodovinsko pot Tržaške podružnice, ki je bila ustanovljena na današnji dan leta 1904, so spremljali najprej neprijazni vetrovi sekcije Nemško-avstrijskega (DÖAV) in Italijanskega planinskega društva (Società Alpina delle Giulie, SAG), po koncu prve svetovne morije pa se jim je pridružilo še za Slovence uničujoče obdobje fašizma.

Podružnica, ki se je raztezala na področje Sežane, Vrem, Drage in Doline, predsedoval ji je dr. Matej Pretner, je do leta 1907 spodbujala predvsem množične izlete, označevanje poti s slovenskimi napisi in opremljanje kraških jam za množični obisk. Pridobila je pravico upravljanja jame Vilenice in Dimnice ter sčasoma postala najbolj aktivno tržaško slovensko društvo. V letih 1908–1914 so pridno zbirali sredstva za svoje delovanje, vštevši priprave na gradnjo planinskega zavetišča na Čavnu in na Črni prsti. Začetne izlete na bližnje vrhove in v Benečijo so razširili na zahtevnejše ture v Julijce, Kamniške Alpe, Dolomite in smučarske izlete. Uspehe so žal spremljale tudi vandalske poškodbe slovenskih oznak, odraz večnarodne resničnosti in nestrpnosti. Zgradili so razgledišče nad Sv. Ivanom in izdali zemljevid Okrožje Trsta Alojzija Knafeljca s slovenskimi toponimi (1912).

