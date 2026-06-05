Vsi uffici niso uradi

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Živjo! Nedavno sem šel k notarki v Novo Gorico. Ko sem vprašal, kje je njen »urad«, me je tajnica čudno pogledala in me napotila v »pisarno«. Pri nas pa pogosto slišim ravno nasprotno rabo. Kakšna je pravzaprav razlika med uradom, pisarno in še službo?

Najprej poglejmo v SSKJ2: »urad – predvsem služba ali organ, ki opravlja določene naloge«. Besedo zato pogosto srečamo v imenih ustanov in organizacijskih enot, kot so Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, Centralni urad za slovenski jezik ali geodetski urad. Urad je torej organizirana enota z določenimi pristojnostmi in nalogami.

Pisarna pa je prostor, v katerem se izvajajo upravni, pisarniški posli. Ko govorimo o prostoru z mizo, računalnikom, omarami in dokumenti, govorimo o pisarni (npr. prevajalka ima pisarno, tajnik dela v pisarni). Tudi odvetniška, projektna ali turistična pisarna so poimenovanja, ki jih v slovenščini povezujemo predvsem s prostorom ali z organizacijo zasebnega značaja.

Tretja beseda, služba, po slovarju označuje delo na podlagi delovnega razmerja, dejavnost, vezano na določeno področje ali oddelek (v delovni organizaciji): npr. nočna služba, reševalna služba, kadrovska služba.

Prav pri teh razlikah pa se v zamejskem prostoru pogosto pokaže vpliv italijanskega jezika in se lahko ujamemo v zanko. Italijanska beseda »ufficio« ima namreč precej širši pomen kot slovenska beseda urad. Označuje lahko urad, pisarno, oddelek, službo ali celo sprejemno okence. Poleg tega se med zamejskimi govorci sicer že dolgo širi mit, da imajo javne ustanove urade, podjetja pa pisarne. Takšno prepričanje je prispevalo k temu, da mnogi še danes govorijo o uradih tam, kjer bi knjižna slovenščina prej pričakovala pisarno (npr. »Naši *uradi so jutri zaprti«).

Občina lahko ima torej urad za določeno področje, zaposleni v njem pa delajo v pisarnah. Podjetje ima lahko kadrovsko službo ali službo za odnose z javnostmi, ne da bi zaradi tega imelo urad.

Skupina SLORIjezik vam želi, da bi vedno vedeli, kdaj potrkati na vrata pisarne, kdaj poklicati službo in kdaj se obrniti na urad.