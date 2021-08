Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Med opazovanjem padajočih zvezd so se nam s prijatelji v pogovoru pojavili jezikovni dvomi. Kako bi lepše prevedli stelle cadenti? Ali pišemo meteor z veliko ali malo začetnico? Kaj pa horoskopske znake in različna ozvezdja? Hvala za odgovor.

V preteklem tednu smo mnogi zrli v nebo in se pustili očarati vrhuncu meteorskega roja Perzeidov z največjim številom vidnih meteorjev, ki se pojavljajo od sredine julija do zadnjega tedna v avgustu. Sopomenka meteorjem so zvezdni utrinki in ne kalk padajoče zvezde, kot ste pravilno zaslutili. V Geografskem terminološkem slovarju se lahko poučimo, da je meteor trdno telo iz vesolja, ki z veliko hitrostjo prileti v ozračje Zemlje, zažari, zgori in izgine; pišemo ga z malo začetnico.

Pri zapisu planetov, zvezd, ozvezdij, galaksij ipd. smo pozorni na kontekst. Če npr. zvezde, sonce in luno opisujemo kot del vsakdana oziroma obdajajoče stvarnosti, kot je zapisano v Slovenskem pravopisu 2001, jih pišemo z malo začetnico: Takoj ko je zašlo sonce, so se pokazale tudi zvezde. Kadar pa jih opisujemo kot nebesna telesa, jih pišemo z veliko začetnico: Jupiter, Venera, Zemlja, Severnica, Sonce, Orion, Mali voz, Veliki medved, Rimska cesta itd. Npr.: Tropski pas je območje stalno visokega Sonca, ki močno segreva Zemljo. Z veliko bomo v takih primerih zapisali tudi svojilne pridevnike: Lunin mrk, Sončev mrk ipd. Dobro in podrobno razlago o tem najdete v Jezikovni svetovalnici ZRC SAZU, pa tudi v Geografskem terminološkem slovarju.

Radi rečemo, da nam je nekaj zapisano v zvezdah, torej usojeno, vsi pa bi bili radi rojeni pod srečno zvezdo. Če govorimo o astrološkem znamenju ali pa ime ozvezdja uporabimo za opredelitev osebe, zapišemo malo začetnico. Npr.: Po horoskopu je oven. Izbrala je rdečo obleko, ker ustreza njenemu astrološkemu znamenju – ovnu. Kadar uporabljamo imena ozvezdij (npr. Kozorog, Dvojčka) kot pojme iz astronomije oziroma astrologije, jih po Slovenskem pravopisu 2001 pišemo z veliko začetnico. Npr.: Sonce je v ozvezdju Bika spomladi, torej v času setve.

Včasih so verjeli, da vročino povzroča zvezda Sirij, ki je del ozvezdja Velikega psa. Od tod izraza pasja vročina in pasji dnevi. Naredite si te dneve čim bolj znosne, ob naslednjem zvezdnem utrinku pa pomislite na skrito srčno željo in sezite po zvezdah.