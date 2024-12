3000 fotografij o 37 letih nogometa

Poletni nogometni turnir ni le športni dogodek, temveč tudi priložnost, da neka skupnost ohranja vezi. O tem priča polna dvorana društva Skala v Gabrjah, kjer je v petek potekala predstavitev knjige KD Skala 1987 - 2023, Sedemintrideset let športa v kulturi. Avtor in pravi faktotum, ko gre za priljubljeni poletni dogodek, je predsednik društva Edi Sambo.

»Ideja za turnir se je rodila v 80. letih, ko smo se s prijatelji udeležili amaterskega turnirja na Peči. Tedaj nam je prišlo na misel, da bi lahko tudi v Gabrjah kaj naredili za mlade. Prostor smo imeli, treba ga je bilo le urediti,« je v pogovoru z Robertom Jurnom povedal Sambo. Večer, ki so se ga udeležili številni gostje, je še pred tem uvedla glasbena točka zbora Skala pod vodstvom Aljoše Saksida. Publikacijo sestavljata dve knjigi, ki vsebujeta približno 3000 fotografij. V njej so našli prostor čisto vsi igralci in igralke, ki so se turnirjev udeležili, rezultati tekem in časopisni članki.

»Zamisel za knjigo pa je nastala pred sedmimi leti. Ker sem najbrž pretirano perfekcionist, sem po vsakem turnirju nabral veliko gradiva in fotografij. Sestava knjig je trajala kar pet let, ker ga je bilo ogromno. Publikacija je tako postala pravi zbornik domačega nogometa, v njej so našle prostor tri generacije nogometašev,« je še povedal Sambo, ki se je za prevod knjige v slovenščino in pomoč pri sestavi posebej zahvalil Viliju Prinčiču