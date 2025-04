Obdolžena umora 89-letne Tržačanke pred sodnikom molčala

Erika Podmenich, ki je v ponedeljek priznala umor 89-letne Isabelle Tregnaghi, ostaja v priporu. Včeraj pozno dopoldne je prvič stopila pred preiskovalnega sodnika Marca Casavecchio, a je uveljavila pravico do molka. V sodno palačo je prišla v spremstvu paznika in paznice ter odvetnika Massima Scrascie, ki je za svojo stranko zahteval hišni pripor. Tožilstvo je temu nasprotovalo. Preiskovalni sodnih si je za odločitev vzel čas.

Po informacijah, ki so v javnost prišle v sredo, naj bi obdolženka priletno gospo poskusila najprej zadušiti z rutko ali šalom. Šele nato je žrtvi z nožem prerezala vrat. Neuradno je zakrožila informacija, da nož, s katerim je Erika Podmenich ubila ostarelo gospo, ni bil del njenega kuhinjskega seta. To pomeni, da bi osumljenka lahko nož prinesla s seboj, s čimer bi se njen položaj še poslabšal, saj bi tožilstvo lahko igralo na karto, da je šlo za premišljeno, načrtovano in dobro organizirano ravnanje. Med aretacijo so karabinjerji pri obdolženki našli račun, ki bi ga lahko povezali z nakupom morilskega orožja. Ta je žrtev tudi okradla.

Omamila naj bi še dve ženski

Po zadnjih informacijah naj bi bila obdolženka pred nedavnim že v preiskovalnem postopku, ker naj bi omamila in okradla dve starejši ženski. Ena od teh dveh naj bi bila 76-letna ženska, ki je pred nekaj tedni s svojim avtomobilom pri Ferlugih zapeljala na gozdno stezo in se prevrnila. Reševalci so voznico našli v nezavesti in jo z resnimi poškodbami odpeljali v bolnišnico na zdravljenje. Ta ženska naj bi se tistega dne srečala s Podmenichevo in z njo nekaj popila.