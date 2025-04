Tiho vabi k razmisleku o lastnem doživljanju prihodnosti

Upanje danes ni samoumevno, prav zato ga je vredno izpostaviti – tudi v umetnosti. Razstava Odsevi upanja, odprta v Galeriji Ars v Gorici, združuje 33 del slovenskih umetnikov, ki vsak po svoje odgovarjajo na vprašanje, kako jih v današnjem času osebno nagovarja pojem upanja. Gre za enega izmed osrednjih kulturnih projektov Cerkve na Slovenskem ob jubilejnem letu 2025, ki ga zaznamuje prav ta tema. Razstava bo do januarja prihodnjega leta gostovala po vseh slovenskih škofijah, v Gorici pa bo na ogled ves april – v Galeriji Ars in v dvorani pod konkatedralo v Novi Gorici.

Na torkovem odprtju je zbrane najprej nagovorila Franka Žgavec. Uvodno glasbeno točko je izvedla Anisja Volčič, učenka v razredu Mojce Križnič na Centru za glasbeno vzgojo Emil Komel. Projekt je zasnovala in organizirala novinarka Ksenja Hočevar skupaj z umetnostno zgodovinarko Bernardo Stenovec, v sodelovanju z Galerijo Stane Kregar in Galerijo Družina. Razstavo spremlja katalog, ki vključuje reprodukcije vseh razstavljenih del ter kratke predstavitve umetnikov. Vsak izmed njih je prispeval tudi osebno razmišljanje o upanju, ki ga je vodilo pri izbiri ali ustvarjanju izbrane umetnine.

Kuratorka Bernarda Stenovec je predstavila vsa razstavljena dela in njihova sporočila. Ob tem je poudarila, da je razstava »eden od projektov Cerkve na Slovenskem v tem jubilejnem letu, za katerega je papež Frančišek izbral verjetno zelo pomenljivo in tudi potrebno temo – upanje.« Dodala je še: »V časih, v katerih živimo, marsikoga navdajajo strah, dvom in negotovost. To je obdobje, ko je še posebej pomembno preverjati, iz česa živimo – kaj je tisto, kar nas napolnjuje z upanjem za prihodnost, pa tudi tisto, kar daje smisel sedanjosti.«

Temeljna človeška potreba

Razstava, ki črpa navdih iz papeževega sporočila za jubilejno leto 2025, predstavlja umetnine, ki vsaka na svoj način tematizirajo upanje kot temeljno človeško potrebo in duhovno iskanje. V ospredje postavljajo svetlobo kot simbol vere, prihodnosti in notranje vedrine. Umetniki so upanje interpretirali skozi osebne, družbene in duhovne perspektive, pogosto s simboliko svetlobe in s pogledom, usmerjenim v prihodnost. Razstava o upanju govori na način, ki ni neposreden ali didaktičen, temveč odprt za različna branja. Umetnine s tišino, simboli, svetlobo in prostorskimi odnosi vabijo gledalca k razmisleku o lastnem doživljanju prihodnosti.

Na odprtju razstave je bil prisoten tudi podžupan Mestne občine Nova Gorica Anton Harej. Zbrane sta nagovorila vikar Bogdan Vidmar in škof Jurij Bizjak, ki je razstavo uradno odprl. Bogdan Vidmar je s primerjavo pohoda v hribe, ko vrha še ne vidiš, poudaril: »Ko upaš, upaš v nekaj, česar ne vidiš.«

Razstava bo v Gorici na ogled do 30. aprila po urniku knjigarne, nato pa bo nadaljevala pot po drugih škofijah. Na razstavi sodelujejo umetniki Igor Banfi, Jože Bartolj, Evgen Bavčar, Katja Bednařik Sudec, Maša Bersan Mašuk, Lucijan Bratuš, Lojze Čemažar, Edo Dolinar, Marjan Drev, Klementina Golija, Herman Gvardjančič, Marta Jakopič Kunaver, Andrej Jemec, Azad Karim, Silva Karim, Andrej Kosič, Janez Kovačič, Sara Križaj, David Ličen, Mira Ličen, Nikolaj Mašukov, Matej Metlikovič, Žiga Okorn, Valentin Oman, Janko Orač, Tomaž Perko, Gregor Pratneker, Jurij Selan, Darko Slavec, Jošt Snoj, Veljko Toman, Klavdij Tutta in Lona Verlich.