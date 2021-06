Bussani zakorakal na volilno pot

Kljub temu, da smo mediji njegovo ime in njegove namere razkrili že pred nekaj meseci, je bil za levosredinskega županskega kandidata v Občini Milje Francesca Bussanija današnji dan posebno pomemben. Danes je bil namreč dan uradne predstavitve oz. začetka volilne kampanje v luči jesenskih volitev, katerih usoda je še vedno odvisna od izrednih razmer.

Da je bila dosedanja pot »omejena« na koalicijo, je namignil Francesco Bussani, saj je bilo treba razumeti, ali se bo dalo sploh sodelovati. »Zdaj stopamo v drugo fazo, v obdobje, ki bo posvečeno poslušanju potreb, želja, kritik, protestov in sanj občanov. Danes sem na fb ustvaril novo stran Francesco Bussani per Muggia in zagnal nov spletni naslov francesco@bussanisindaco.com – srčno upam, da se bodo moji soobčani oglasili in povedali, kaj bi radi in česa so siti, na primer.« V prihodnjih mesecih se bodo lotili različnih tem, ki so pomembne za ozemlje, tako da bo lahko čisto vsak prispeval svojo misel, svoj občutek.

O listah, ki bodo podprle Bussanijevo kandidaturo, še nič ni prišlo v javnost, tako kot tudi ne volilni sopotniki, ki bodo z njim ubrali volilno pot. Pravzaprav je edino gotovo le ime slovenske kandidatke na listi, Alenke Deklic iz vrst Stranke Slovenske skupnosti.