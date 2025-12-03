S projektom žičnice še vztrajajo, čeprav še ni soglasja iz Rima

Z ali brez soglasja o prerazporeditvi financiranja kabinske žičnice s strani ministrstva za infrastrukturo in promet mestne oblasti vztrajajo pri realizaciji tega projekta. Če se bo gradnja zagotovo izvedla in kdaj bi se sploh lahko začela, nihče ne ve. Še več, o tem ne želijo niti ugibati.

Za kabinsko žičnico Občina Trst potrebuje okoljevarstveno soglasje, ki ga nima, ker ga je deželno upravno sodišče zavrnilo. Nima pa niti zagotovil ministrstva, da bodo drugače razporedili časovni načrt za financiranje projekta (48,7 milijona evrov). Zato je občinski odbor (brez treh odbornikov) sprejel nujen predlog sklepa o rebalansu proračuna, s katerim želijo do izplačila ministrskih obrokov prihraniti občinski denar in ga na ta način odvzeti drugim resorjem.

O rebalansu proračuna, zaradi katerega mestni parki, naprave za zalivanje, igrala, prazne nepremičnine, pločniki in še marsikaj drugega ne bodo mogli računati na 30 milijonov evrov, se je včeraj govorilo na sestanku svetniškega odbora. Na vprašanja levosredinskih mestnih svetnikov sta odgovarjala pristojni za mestne finance Everest Bertoli, ki je podajal zelo nespecifične odgovore, in vodja občinskega oddelka za mestne finance Vincenzo Di Maggio. Ta je nujnost rebalansa proračuna utemeljil s temi besedami: »Nujnost določa razplet dogodkov. Ko je julija prišla ministrska uredba in se je pokazalo neskladje v terminskem planu, smo vzpostavili formalni stik z ministrstvom, da bi preverili možnost skrajšanja terminskega plana. Ker so na ministrstvu izrazili naklonjenost, smo čakali na uredbo, ki ni prišla v rokih, ki smo si jih želeli - torej do oktobra -, tako da bi lahko spremembo proračuna izpeljali po običajnem postopku z občinskim svetniškim sklepom.« Ker dokument ni bil izdan v predvidenih rokih, je čas tekel dalje in občina je ostala brez manevrskega prostora. »Zato je bila sprejeta odločitev, da se poseže po sklepu občinskega odbora. »Od tod nujnost, da uredimo sredstva, saj je treba za vse projekte, za katere je bil že narejen izbor za izvajalca, zagotoviti kritje,« je pojasnil Di Maggio. Dodajmo, da je Občina Trst že sklenila pogodbo s podjetjem Leitner.