Feiglova knjižnica je za marsikoga referenčna točka

»Vloga knjižničarja ni le ta, da pospravlja knjige in jih izposoja. Predlogi, ki jih daje knjižničar, so za marsikoga neprecenljivi.« Tako pravi Alex Kama Devetak, ki je v Narodni in študijski knjižnici odgovoren predvsem za dogodke in promocijo.

Prag Feiglove knjižnice v Trgovskem domu na Verdijevem korzu je v letu 2024 prečkalo 23.965 obiskovalcev, skoraj dva tisoč več kot leto prej. Skupno je knjižnica v minulem letu gostila 241 dogodkov, od katerih jih je 123 potekalo v sosednji konferenčni dvorani v organizaciji drugih ustanov. Na dogodkih so skupno našteli 7155 udeležencev.

Tudi študentje iz tujine

»Čeprav je Gorica prestolnica kulture, v tem trenutku nima ogromno knjižnic,« pojasnjuje Devetak. Glavni adut Feiglove knjižnice je po mnenju knjižničarja strateška pozicija, saj se nahaja na glavni ulici, poleg tega pa tudi zračni, mirni in sodobno ter hkrati domače urejeni prostori, ki privabijo zelo mešane obiskovalce. Vknjižni hram zahajajo najrazličnejši obiskovalci vseh starosti in poklicev, ki tudi izbirajo zelo različno čtivo in se poslužujejo različnih storitev.

»V Gorici smo referenčna točka,« ugotavlja knjižničar. Neprestano gostijo številne vodene obiske, mnogo ljudi pa v knjižnico prihaja tudi za raziskovanje predvsem slovenske zgodovine goriškega prostora in zgodovine samega Trgovskega doma. »Sem so zahajali vsi ti raziskovalci, ki so v zadnjem obdobju pisali o Gorici, kot sta Alessandro Cattunar in Andrea Bellavite,« nadalje razlaga Alex Kama Devetak. Več ljudi pristopi do knjižničarjev tudi v iskanju informacij o raznih dogodkih v mestu. Zaradi tega skušajo v knjižnici vedno razpolagati z informativnim materialom.

V knjižnici na Korzu Verdi so v letu 2024 zabeležili 862 novih članov. Skupno je z izkaznico razpolagalo kar 6099 bralcev, od teh je 5770 vpisanih v sistem Cobiss, 329 pa v sistem za izposojo čtiva na Goriškem BiblioGo. »Slednji omogoča, da se v katerikoli knjižnici na Goriškem prevzame ali vrne izposojena knjiga tudi iz drugih knjižnic nekdanje goriške pokrajine,« razlaga knjižničar.

Kaj pa najraje prebirajo goriški knjižni molji? »Ni velikih razlik v primerjavi z drugimi slovenskimi knjižnicami. Zelo priljubljene so v zadnjih letih kriminalke. Ogromno pa se tudi bere o samem mestu,« pravi Kama Devetak. V ta namen so ob vhodu nekaj polic namenili prav knjigam o Gorici v več jezikih. Zimzelene so tudi vse klasike. »Veliko ljudi pride po zadnje literarne novosti in knjige, ki so zmagale kako nagrado. Dosti se jih pa tudi prepusti nasvetom knjižničarja,« pripoveduje sogovornik. Približno 80 odstotkov knjig je v slovenščini, preostanek pa večinoma v italijanščini, nekaj čtiva pa nudijo tudi v angleščini in nemščini. Izposojenih enot je bilo v lanskem letu kar 17.567.