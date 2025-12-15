Caterina Sinigoi bo jutri nastopila v svetovnem pokalu

Nabrežinska smučarka in slovenska reprezentantka Caterina Sinigoi bo jutri (v torek) drugič v karieri nastopila na tekmi svetovnega pokala. V francoskem Courchevelu bo nastopila v slalomu, prva vožnja se bo začela ob 17.45, druga pa ob 20.45. Od Slovenk so na startu tri smučarke, Ana Bucik ima štartno številko 28, Caterina Sinigoi 64, Anja Oplotnik pa 65. Na startu je 67 smučark. Caterina je v svetovnem pokalu debitirala lani v Kranjski Gori.

Velika favoritka bo tudi na današnji tekmi ameriška smučarka Mikaela Shiffrin, ki je osvojila vse tri slalome v letošnji sezoni.