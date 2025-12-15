VREME
DANES
Ponedeljek, 15 december 2025
Iskanje
Alpsko smučanje

Caterina Sinigoi bo jutri nastopila v svetovnem pokalu

Na slalomu v Courchevelu bo imela startno številko 64

Spletno uredništvo |
Francija |
15. dec. 2025 | 21:21
    Caterina Sinigoi bo jutri nastopila v svetovnem pokalu
    Caterina Sinigoi lani v Kranjski Gori (GIANNI PECCHIAR)
Dark Theme

Nabrežinska smučarka in slovenska reprezentantka Caterina Sinigoi bo jutri (v torek) drugič v karieri nastopila na tekmi svetovnega pokala. V francoskem Courchevelu bo nastopila v slalomu, prva vožnja se bo začela ob 17.45, druga pa ob 20.45. Od Slovenk so na startu tri smučarke, Ana Bucik ima štartno številko 28, Caterina Sinigoi 64, Anja Oplotnik pa 65. Na startu je 67 smučark. Caterina je v svetovnem pokalu debitirala lani v Kranjski Gori.

Velika favoritka bo tudi na današnji tekmi ameriška smučarka Mikaela Shiffrin, ki je osvojila vse tri slalome v letošnji sezoni.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: