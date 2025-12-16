Športel z dvigovalko uteži Martino Sosič

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil dvigovalko uteži Martino Sosič, ki je pred kratkim na mladinskem evropskem prvenstvu v power liftingu dosegla srebrno kolajno v počepu, in njenega spremljevalca na EP Davida Požarja, po video zvezi pa se je v pogovor vključil Martinin trener Marko Štih. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi in božično akademijo ritmičark AŠZ Bor, kamere deželnega sedeža Rai pa slovenski derbi nogometne elitne lige med Juventino in Krasom Repen. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov kapetan Matija Batich.

Klikni in oglej si oddajo