Nocoj v Kopru nagrajevanje najboljših primorskih športnic in športnikov

Nagrajevanje naš športnik 2025 bo na sporedu danes ob 19.30 v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru. Tudi letošnjo prireditev bo vodil radijski in televizijski voditelj (ter operativni tajnik ZSŠDI) Evgen Ban, na odru pa mu bo družbo delala kuharica Emilija Pavlič, ki s koprsko televizijo sodeluje v oddaji Dobro jutro. Za glasbeni intermezzo na prireditvi bo poskrbela skupina Kavč.

Nagrajevanje bosta v živo predvajali radijski postaji Radio Trst A in Radio Koper. Organizatorji zato prosijo obiskovalce, da v dvorano pridejo najkasneje ob 19.15.

Nagrade naš športnik za najboljše primorske športnice in športnike podeljujejo primorske medijske hiše z obeh strani nekdanje meje. To so Primorski dnevnik, Slovenski sedež Rai, Tv in Radio Koper Capodistria in Primorske novice.

Prireditev z medijskimi hišami soorganizirata tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Mestna občina Koper.

Na večeru bo razkrito, kdo izmed šestih športnic, športnikov in ekip, ki so se s svojimi dosežki uvrstili v ožji izbor za nagrado naš šport, bo tudi zmagal.

Nominirani so bili kanuist Luka Božič, košarkar Gregor Hrovat, kolesar Daniel Skerl, olimpijec Bojan Tokić, voznik Rok Turk, olimpijec Toni Vodišek, kajakašica Anja Apollonio, jadralka Jana Germani, kajakašica Mia Medved, balinarki Eneja Ozbič Primc in Tanja Marc, odbojkarica Eva Pavlović, jadralka Caterina Sedmak, odbojkarski klub Alpacem Kanal, športno združenje Soča, balinarski klub Hrast Kobjeglava - Tupelče, balinarski klub Postojna, ženski rokometni klub Mlinotest Ajdovšlina in FC Koper.