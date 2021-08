Malčki vrtca Čriček začasno v knjižnico

Otroci vrtca Čriček bodo prve mesece bližajočega se novega šolskega leta preživeli v prostorih bodoče občinske knjižnice. Začasno »gostovanje« je posledica zamud pri protipotresni sanaciji stavbe vrtca v Mučeniški ulici – gre za okrog 200.000 evrov vredno naložbo –, ki je pristojno gradbeno podjetje še ni uspelo izpeljati.

»Vzrok zamude so težave, na katere je izvajalec naletel pri dobavi gradbenih materialov. Gre za posledice pandemije covida-19 in povečanega povpraševanja po surovinah, do katerega je prišlo zaradi subvencij na raznih področjih,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin, ki je v prejšnjih tednih skupaj s pristojnimi uslužbenci in ravnateljico Večstopenjske šole Doberdob Sonjo Klanjšček mrzlično iskal alternativno rešitev. »Predvideno je bilo, da se bodo dela začela prvega julija, takoj po zaključku minulega šolskega leta, zato so v vrtcu po koncu pouka vse takoj pospravili. Podjetje je nameravalo najbolj moteča dela opraviti že do septembra; mislili smo, da se bo novo šolsko leto začelo brez težav, žal pa se ni izteklo po načrtih. Najti je bilo treba druge prostore, kjer bo vrtec lahko deloval do zaključka gradbenega posega,« pojasnjuje ravnateljica. Začasno rešitev so upravitelji in ravnateljica kot omenjeno našli v občinski knjižnici ob nižji srednji šoli; prostori so že delno opremljeni, niso pa jih še predali namenu, zato so trenutno še na razpolago.