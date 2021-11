»Na meji raje kontrola kot zapora«

V obmejnih predelih FJK ni splahnel spomin na lansko pomlad, ko je Italija postala prvo evropsko koronavirusno žarišče in so se zapornice na mejah po več letih enostransko spustile, z vsemi neprijetnimi posledicami za obmejno prebivalstvo. Sedaj, ko se epidemija že več tednov nekontrolirano razplamteva v Sloveniji in Avstriji, se zato krepi zbor glasov, ki kličejo k poostrenemu nadzoru na mejnih prehodih: pridružil se mu je tudi župan Gorice Rodolfo Ziberna.

Notranjo ministrico Luciano Lamorgese in zdravstvenega ministra Roberta Speranzo je s pismom opozoril na zaskrbljujočo epidemiološko sliko v Sloveniji. »Neprestano prehajanje italijansko-slovenske meje (v obe smeri) ne pomaga izboljšanju stanja, saj to neizbežno pripomore k pospeševanju širjenja okužb, ker trenutno na mejnih prehodih ni nikakršne kontrole,« je zapisal prvi občan Gorice.

V isti sapi je Ziberna pristavil, da trdno nasprotuje postavitvi fizičnih pregrad na mejnih prehodih, kot je npr. lani storila Slovenija, je pa prepričan, da bi bi bilo treba ljudem, ki vstopajo v Italijo, meriti telesno temperaturo in preverjati veljavnost covidnega potrdila. Ministrico in ministra zato prosi, naj pri vladi preverita možnost za poostren nadzor na mejnih prehodih.

O tem se je včeraj z novim tržaškim prefektom Annunziatom Vardejem, ki je tudi vladni komisar za deželo FJK, pogovoril kmetijski minister, Tržačan Stefano Patuanelli.