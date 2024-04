Med vrtnicami in vinom letos tudi predstave

»Iz poletja smo prešli spet v zimo, a naj vas pomirim. Vrtnice bodo preživele.« S tem geslom o vztrajnosti vrtnic je Giancarlo Carena, predsednik kmetijske zadruge Monte San Pantaleone uvedel predstavitev trinajste izvedbe niza Rose, libri, musica, vino. Njegova zadruga namreč skrbi za nasad vrtnic v zgornjem predelu parka nekdanje umobolnice in tudi za omenjeni niz prireditev. Po ustaljeni tradiciji se bo dogodek odvijal vsak petek v maju v Svetoivanskem parku. Z eno novostjo – sodelovanjem mestnih gledališč. V primeru slabega vremena pa se bo dogajanje preselilo v tamkajšnje gledališče, poimenovano po zakoncih Francu in Franci Basaglia.

Fabiana Martini, gonilna sila niza, je uvodoma dejala, da se bo letošnja izvedba odvijala v znamenju dveh stoletnic, rojstva psihiatra Franca Basaglie ter ustanovitve Univerze v Trstu. Program predvideva vsak petek poklon drugi osebnosti, ki je s svojim znanstvenim oziroma umetniškim delovanjem zaznamovala Trst, prvi homaž bo 3. maja prav Basagli. Sledili bodo profesor psihologije Gaetano Kanizsa, znanstvenik Paolo Budinich, poliedrični umetnik Gillo Dorfles in, kot edina ženska, astrofizičarka Margerita Hack. Stoletnica tržaške univerze pa je navdihnila vodilne kadre le-te, ki so se odločili za vidnejši doprinos programu vrtnarsko-umetniško-enološkega niza.

Obmejna gledališča

Največja novost letošnjega programa festivala Vrtnice, knjige, glasba, vino je aktivna soudeležba gledališč. Tržaška gledališča bodo poskrbela za predstave, s katerimi nameravajo približati publiki like, katerim bodo posvečeni dnevi niza. Željo po tej pomembni vlogi teh ustanov je najbolj izrazila prav univerza, ki kuje v teh mesecih poglobljena partnerstva s tržaškimi gledališči. Vsekakor, Rossetti je prevzel lik Franca Basaglie. Psihiatra ter priči Basaglieve revolucije Massimo Cirri in Peppe Dell’Acqua bosta v La vera storia di un’impensabile liberazione predstavila kraju prirejeno različico dialoga o Basagli. Gledališče Hangar bo predstavilo lik prelomnega psihiatra Gaetana Kanizse. Slovensko stalno gledališče se bo posredno lotilo lika Pietra Budinicha z igro Premejevaje/Sconfinarrando profesorja Mirana Košute. Snov predstave je obmejno območje, v katerem je živel in deloval Budinich. Seveda ga je tudi korenito zaznamoval, današnji Trst bi bil brez njegovega doprinosa tukajšnjemu raziskovalnemu sistemu nemogoč.