Sprehod blizu doma dovoljen?

TRST - Kaže, da je deželna vlada Furlanije - Julijske krajine omilila prepoved sprehoda in rekreakcije. Po uredbi državne vlade in podrobnejšem pojasnilu notranjega ministrstva s konca marca velja, da sta sprehod ali krajši tek dovoljena, če potekata blizu doma. V Furlaniji - Julijski krajini pa je deželna vlada sklenila, da bodo pravila strožja. Sprehod in tek nista dovoljena oz. dovoljen je sprehod le iz dokazljivih terapevtskih razlogov. Izrecno prepoved sprehajanja tudi blizu doma je Fedriga določil 21. marca z odredbo, ki jo je nato podaljšal do 13. aprila. Včeraj obljavljena odredba pa prepovedi sprehoda blizu doma ni podaljšala.