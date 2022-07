Vrača se čezmejni plesni festival

V Gorici in Novi Gorici bo oktobra letos potekal tretji festival sodobnega plesa Visavì Gorizia Dance Festival. Na njem se bo med 12. in 16. oktobrom zvrstilo osem gostovanj plesnih skupin, ki bodo na prizoriščih obeh mest ponudile izbor odmevnejših produkcij s področja sodobne plesne izraznosti. V mnogih primerih gre za vsedržavne premiere, v nekaterih pa celo za krstne uprizoritve v svetovnem merilu.

Visavì Gorizia Dance Festival se je prvič predstavil med pandemijo leta 2020. Kljub covidnim omejitvam je festival v dveh letih uspel razviti lastno posebno identiteto, s katero je postal prepoznaven po celotni Italiji, vedno bolj ga pa spoznavajo tudi v sosednji Sloveniji in Evropi, je na predstavitvi povedal umetniški vodja Walter Mramor. Prireditev najbolj zaznamuje čezmejni vidik, ki svojo edinstvenost dokazuje z dejstvom, da poteka v dveh državah, Italiji in Sloveniji. Eden od ciljev projekta je prav poglobitev sodelovanja med mestoma z izmenjavo občinstva in sodelovanjem med kulturnimi ustanovami, je dodal Mramor. ArtistiAssociati sodeluje s široko mrežo podpornikov, ki sodelujejo pri izvedbi festivala. S Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica, ki gosti del programa, je sinergija dolgoletna in se bo razvijala tudi v prihodnje na poti do EPK 2025. Festival podpirajo številne inštitucije, občini Gorica in Nova Gorica, Dežela FJK, SNG Nova Gorica, Fundacija CaRiGo, Deželni center za gledališče FJK. Na predstavitvi so bili navzoči predstavniki vseh navedenih in še drugih ustanov, ki so v nagovorih izpostavili, da pomeni festival sodobnega plesa odmevno in za obe mesti prepoznavno vrhunsko prireditev, usmerjeno v leto 2025 in še dlje.