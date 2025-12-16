Priročnik za recikliranje odpadkov tudi v slovenščini

Komunalno podjetje AcegasApsAmga se je lotilo osveščevalne kampanje, s katero bi zvišalo delež ločevanja odpadkov, saj je ta na Tržaškem sorazmerno nizek. V teh dneh prejemajo vsa tržaška gospodinjstva nov priročnik, ki predstavlja, kako naj ravnamo z različnimi tipi odpadkov. Priročnik – obstajata slovenska in italijanska različica – je na voljo tudi na stojnici komunalnega podjetja na božični tržnici na Borznem trgu.

Priročnik vsebuje, poleg seveda uporabnih navodil za odmetavanje hišnih »smeti« v pravilne zabojnike in torej pravilno ločevanje odpadkov, tudi vse informacije o brezplačnih storitvah podjetja Acegas za ravnanje z manj vsakdanjimi odpadki. V dvojezičnem zvezku so denimo napotki za ravnanje z azbestom, starimi pnevmatikami, neizstreljenimi petardami in podobnim.

Besedilo, ki je nastalo v sodelovanju med Občino Trst in Acegasom - naj spomnimo, da je tržaška občina edina na Tržaškem, kjer smeti odvaža Acegas - , navaja denimo, da je priporočljivo odpadke odvreči v prozornih vrečah. V zabojnike za papir oziroma karton ter steklo pa odpadke odvržemo brez vreče. Kartonaste škatle, v katerih domov prinesemo pico, lahko v papir vržemo le, če so čiste. Sicer mora embalaža v zabojnik za organske v odpadke. Acegas navaja tudi nekaj uporabnih zanimivosti. Lupine školjk ne smemo odvreči v zabojnik za kompostiranje oziroma organske odpadke, saj vsebujejo veliko apnenca in se zato razgrajujejo zelo počasi. Ostanki morskih sadežev sodijo zato v zabojnik za mešane odpadke.

Tudi toplotno odporno steklo (na primer pyrex) ne sodi v zabojnik za steklo. Tega se namreč ne da reciklirati s steklom, zato naj gre v mešane odpadke. Priročnik vsebuje tudi povezave na zemljevide raznih vrst smetnjakov oziroma zbirnih centrov. Poleg priročnika, poudarjajo pri Acegasu, je od ponedeljka do petka med 8. in 22. uro ter ob sobotah med 8. in 18. uro na voljo brezplačna informativna telefonska številka 800 955988. Brez omejitve urnika delovanja pa sta uporabnikom na voljo aplikacija oziroma spletna stran Il Rifiutologo.