Delo deželnega sveta ocenjujejo za zelo dobro

Delo Deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine je bilo v letu 2025 zelo uspešno, saj so svetnice in svetniki izglasovali vrsto pomembnih zakonov, razpolagali pa so z rekordnim obsegom javnih sredstev v višini osmih milijard evrov. Tako meni predsednik deželnega sveta FJKMauro Bordin, ki je na tradicionalnem srečanju z mediji ob koncu leta predstavil sadove celoletnega dela deželnega parlamenta. »Svetniki so svoje delo opravljali zelo resno, kar se kaže tudi v prejšnji teden sprejetem proračunu v višini 6,5 milijarde evrov,« je še dejal Bordin in izpostavil predvsem velik delež sredstev, ki jih bo tudi v naslednjem letu prejelo področje zdravstva in sociale – 3,7 milijarde evrov.

Ob nizanju statističnih podatkov je Bordin pohvalil hiter odziv deželnih oblasti na nepredvidene dogodke, kot so denimo naravne nesreče. Po njegovem mnenju se v teh primerih vsakič izkaže, kako zelo močan je še občutek solidarnosti, ki so ga prebivalci v največji meri izrazili pred skoraj 50 leti, ko je Furlanijo prizadel uničujoč potres. Okrogle obletnice, ki bo 6. maja naslednje leto, se bo Dežela FJK spomnila z vrsto dogodkov - na izredno zasedanje deželnega sveta bodo povabili tudi italijanskega predsednika Sergia Mattarello.

Na srečanju je bilo slišati veliko pohvalnih besed na račun dela nevladnih organizacij, ki prek svojih prostovoljcev dopolnjujejo delo politike. Po Bordinovih besedah gre za izjemno in kakovostno delo, ki ga opravljajo v stiku z ljudmi, in ga deželni svet že dve leti nagrajuje v obliki financiranja. Letos so tako med 505 organizacij razdelili 2,14 milijona evrov, kar znaša 714 tisoč evrov več kot lani. Na tozadevni razpis se lahko organizacije prijavijo do februarja vsako leto.