Na Žlebeh nova štirisedežnica

Na Žlebeh so danes slovesno zagnali novo štirisedežnico Gilberti, ki je nadomestila starejšo dvosedežnico. Dogodka so se poleg Sergia Emidia Binija, ki je v deželni vladi Massimiliana Fedrige pristojen za gospodarske dejavnosti in turizem, udeležili še okoliški župani iz občin v Italiji in Sloveniji.

Obnovo dotrajane sedežnice je omogočila približno petmilijonska naložba iz deželne blagajne. Nova žičnica znamke Leitner, proga katere se razteza na približno 360 metrih, povečuje zmogljivost z 1200 na 1800 oseb na uro. Dela za zamenjavo žičnice so se začela junija in sklenila decembra, ko so opravili še tehnični pregled, ki mu je sledilo odprtje za javnost.