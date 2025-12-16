VREME
Na Žlebeh nova štirisedežnica

Nadomestila je staro dvosedežnico, obnova je stala pet milijonov evrov

    Nova štirisedežnica na Žlebeh je nadomestila staro dvosedežnico( Dežela FJK )
Na Žlebeh so danes slovesno zagnali novo štirisedežnico Gilberti, ki je nadomestila starejšo dvosedežnico. Dogodka so se poleg Sergia Emidia Binija, ki je v deželni vladi Massimiliana Fedrige pristojen za gospodarske dejavnosti in turizem, udeležili še okoliški župani iz občin v Italiji in Sloveniji.

Obnovo dotrajane sedežnice je omogočila približno petmilijonska naložba iz deželne blagajne. Nova žičnica znamke Leitner, proga katere se razteza na približno 360 metrih, povečuje zmogljivost z 1200 na 1800 oseb na uro. Dela za zamenjavo žičnice so se začela junija in sklenila decembra, ko so opravili še tehnični pregled, ki mu je sledilo odprtje za javnost.

