104-letna Južnotirolka z gladovno stavko za državljanstvo

»Rodila sem se Avstrijka, umreti hočem Avstrijka.« To je želja 104-letne Južnotirolke Hermine Orian. Rodila se je namreč leta 1919 v vasi Kurtatsch, ko je Južna Tirolska že bila pod italijansko zasedbo, a uradno še del Avstrije. Zato je ob rojstvu prejela in za par mesecev življenja obdržala avstrijsko državljanstvo, do priključitve Južne Tirolske Italiji 10. oktobra 1920. Kampanjo, da bi se uresničila njena želja, po več kot sto letih italijanskega državljanstva, je gospa Orian začela pred enim letom. Od takrat pa se zadeva ni premaknila.

V prejšnjih dneh ji je, še bolj kot doslej, priskočil na pomoč Alois Wechselberger, predsednik tirolske zveze Andreas Hofer. Zveza posvečena najpomembnejšemu tirolskemu domoljubu je gospe Orian že pomagala v odnosih z vlado na Dunaju, predsednik pa se je sedaj, glede na neodzivnost avstrijskih oblasti, odločil za radikalnejši pristop. »Glede na dunajsko ravnanje z gospo Orian in z južnotirolskim prebivalstvom nasploh je nujno, da pritegnemo pozornost na to krivico z gladovno stavko kot zadnjo možno obliko samoobrambe.« Wechselberger zato od nedelje, 11. junija, ne je več hrane in zaužije le tekočine in dekstrozo.

Vprašanje dvojnega državljanstva za prebivalce Južne Tirolske je od nekdaj pereče in spolitizirano. Načeloma velja, kot tudi sicer za Avstrijo, da dvojno državljanstvo bodisi Italije in Avstrije ni predvideno. Avstrija pa predvideva, kot je potrdilo dunajsko ministrstvo za zunanje zadeve v primeru gospe Orian, da se avstrijsko državljanstvo - tudi, ko je to drugo državljanstvo - lahko podeli zaslužnim osebam.

