14.727 evrov za akcijo, ki (še) ni prinesla ovadb

Marsikatera plat julijske policijske racije med antifašističnim taborom na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem ostaja nerazčiščena. Policija je takrat zaradi domnevnih kršitev zakonov o zaščiti narave in o taborjenju s helikopterji in specialci prekinila tabor, ki ga je priredila koroška mladina. Mnogi so v tem videli napad na slovensko narodno skupnost.

V pričakovanju dokončnega poročila mešane komisije, ki jo je ustanovilo avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve, prihajajo na dan nekatere zanimive informacije. Avstrijski dnevnik Der Standard je včeraj objavil pogovor z odvetnikom Rudijem Voukom, ki zastopa udeležence tabora. Koroški odvetnik-aktivist je izpostavil, da kljub domnevnim 62 prekrškom, ki jih je zabeležila avstrijska policija, še ni prišlo do nobene ovadbe. »Presenetljivo je, da iz takšne odmevne akcije še ni prišlo nič,« je ocenil.

Akcija je po navedbah ministra za notranje zadeve Gerharda Karnerja v odgovoru na poslansko vprašanje Zelenih, stala 14.727 evrov, od tega je šlo 1241 evrov za uporabo policijskega helikopterja

Tri osebe so po raciji od oblasti prejele takšna ali drugačna pisma. Eno osebo z nemškim državljanstvom, ki se je udeležila tabora, nameravajo oblasti izgnati iz Avstrije. Osporavajo ji neprijavljeno zadrževanje v Avstriji. Drugi dve osebi, dva koroška Slovenca, pa je policija povabila na pogovore. Ti so predpogoj za to, da se tožilstvo odloči, če obstajajo predpogoji za ovadbo. Sum je, da sta preprečila uradno dejanje uradni osebi. Ali, dobesedno prevedeno iz bolj ustrahovalnega avstrijskega žargona, »upora državni oblasti«.