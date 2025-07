Albatross ni poletel daleč

Albatross, film režiserja Giulia Baseja o tržaškem neofašistu in novinarju Almerigu Grilzu, ni poletel daleč. Vsaj med italijanske gledalce ne. Po podatkih filmskega portala Coming Soon je v prvih desetih dneh predvajanja iztržil vsega 18.192 evrov. Pravcat polom, ne samo gospodarski, tudi politični.

Film Albatross ni bil deležen velike pozornosti. To je bilo razvidno že po drugem dnevu predvajanj. 4. julija se je nahajal šele na 20. mestu tistega dne najbolj gledanih filmov. Ogledali so si ga 503 gledalci, povprečno 4,4 na kinodvorano. Iztržek je bil mizeren, vsega 3000 evrov. V naslednjih dneh ni bilo nič bolje, zato so ga začeli lastniki kinodvoran črtati s seznama svojih ponudb. V Rimu so ga pred dvema dnevoma predvajali le v dveh kinodvoranah, v Milanu v eni. V »njegovem« Trstu je – z enim samim dnevnim predvajanjem – Grilzev Albatross zdržal le sedem dni.

Film Giulia Baseja je – ob takih številkah – pravi flop, poraz za italijansko desnico, a tudi za italijanske davkoplačevalce, saj je bil deležen kar mastnega državnega prispevka: 1.490.000 evrov.

