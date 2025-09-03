Ali je Slovenija res obkoljena od nacionalistov?

Ali je Slovenija res obkrožena z okolji (Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska), kjer se krepijo nacionalizmi in hkrati sovražno razpoloženje do slovenskih manjšin? To je vprašanje, ki ga je voditelj Igor Bergant postavil svojim sogovornikom na Omizju TV Slovenija z naslovom Ne vrag, le sosed je mejak! Odgovori predsednika Narodnega sveta Koroških Slovencev Valentina Inzka, zgodovinarke Kaje Širok, novinarke Ilinke Todorovski in nekdanje direktorice Pomurskega muzeja Marije Fujs so bili vsebinsko zelo razčlenjeni.

Kaja Širok je ugotovila, da ljudje v čezmejnem območju Goriške in Primorske še vedno zelo različno dojemajo preteklost. Omenila je napis Naš Tito pod Sabotinom in dejstvo, da je Mussolini še vedno častni občan Gorice. Pot za premagovanje predsodkov in za medsebojno priznavanje bolečine drugega je še dolga in strma, drugih poti pa ni. O italijanski vladi Giorgie Meloni je izpostavila njeno veliko pozornost do dneva spomina 10. februarja.

Dolgoletni diplomat Inzko je obsodil policijsko racijo na Peršmanovi domačiji in poudaril, da so vsi koroški Slovenci antifašisti.V Avstriji nekatere to še vedno moti, a ti so vse bolj v manjšini. Še vedno velja zmotno enačenje partizani -komunisti in se namerno pozablja, da so bili mnogi koroški partizani katoliško usmerjeni.